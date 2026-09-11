Latvijas volejbolisti veiksmīgi sākto Eiropas čempionātu turpinās pret spēcīgo Vāciju
Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien plkst. 17:00 Klužā-Napokā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vācijas valstsvienību. Spēles tiešraide LTV7.
Abās līdzšinējās Eiropas čempionāta spēlēs 1995. un 2021. gadā Latvija Vācijai ir zaudējusi četros setos, 1995. gadā Latvijas izlases sastāvā laukumā dodoties arī pašreizējam izlases galvenajam trenerim Uģim Krastiņam.
Latvijas izlase pirmajā spēlē D grupā trešdien ar 3-1 pieveica Rumāniju, bet Vācija ceturtdien ar 3-1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19) pieveica Turciju. Latvijas izlase šogad vasaras sākumā spēlēja Eiropas līgā, ieņemot 13. vietu 27 komandu turnīrā, bet Vācija pasaules spēcīgāko komandu turnīrā Nāciju līgā ieņēma 12. vietu 18 komandu vidū.
D grupas turpmākajās spēlēs Latvijas izlase svētdien spēlēs ar olimpisko čempioni Franciju, otrdien - ar Šveici un trešdien - ar Turciju. Latvijas izlases kapteinis šajā turnīrā ir Kristaps Šmits.
Latvijas izlase vietu finālturnīrā izcīnīja 2025. gada augustā, G kvalifikācijas grupā aiz Slovākijas ieņemot otro vietu, bet apsteidzot Kosovu. Latvijas volejbolisti kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram kā labākā no otrās vietas ieņēmušajām komandām.
Vācija Eiropas meistarsacīkstēm kvalificējās kā devītā labākā 2023. gada čempionāta komanda. Vāciesu visu laiku labākais rezultāts Eiropas čempionātā sasniegts 2017. gadā, kad tie aizspēlējās līdz finālam, kurā zaudēja. Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlē trešo reizi.
Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlē arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases. Četras labākās grupas komandas iekļūst astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā.
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Uģim Krastiņam izlasē palīdz treneris Mārcis Obrumans, statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
Latvijas valstsvienības sastāvs:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Eduards Dūdens;
diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
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"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.