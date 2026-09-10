"Bayern", Mančestras "United", debitante "Como" ar graujošām uzvarām sāk UEFA Čempionu līgas grupu turnīru
Minhenes "Bayern", Mančestras "United" un debitante "Como" ceturtdien savā laukumā svinēja pārliecinošas uzvaras sākot Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Čempionu līgas grupu spēles,.
Minhenes "Bayern" savā laukumā ar 5:0 (0:0) pārspēja Norvēģijas vienību "Bodo"/"Glimt". Otrajā puslaikā mājinieki uzvaru panāca ar Jamala Muzialas, Harija Keina, Alfonso Deivīsa un diviem Maikla Olises sitieniem mača beigās. 87. minūtē Norvēģijas klubs pēc Odina Bjertufta pārkāpuma palika mazākumā.
Grupas sacensību debitants Itālijas klubs "Como" savā laukumā ar 4:1 (2:0) pieveica Vācijas vienību "Leipzig". 15. minūtē vārtus guva Martins Baturina, bet pēc 20 minūtēm - Anastass Duviks. 54. minūtē 3:0 panāca Asans Diao, bet 58. minūtē Andrija Maksimovičs vienus vārtus atguva. 90. minūtē 4:1 panāca Maksimo Perrone.
Mančestras "United" mājās ar 4:0 (3:0) pieveica vēl vienu grupu turnīra debitanti Baku "Sabah". Mateuss Kunja, Brunu Fernandešs un Benjamins Šeško jau pirmajā puslaikā panāca 3:0. 68. minūtē 4:0 panāca Lisandro Martiness.
Prāgas "Slavia" un Francijas kluba "Lens" cīņā Čehijā ar 3:2 (0:0) pārāki bija viesi. Mājinieki 49. minūtē palika mazākumā, sarkano kartīti nopelnot Mikulāšam Konečnijam, tomēr pēc divām minūtēm "Slavia" izvirzījās vadībā, vārtus gūstot Danijelam Šturmam - 1:0. Francijas klubs rezultātu izlīdzināja 73. minūtē, kad vārtus guva Abdalla Sima - 1:1. 88. minūtē Šturms vēlreiz izvirzīja vadībā mājiniekus. Mača kompensācijas laika pirmajā minūtē Francijas vienība atspēlējās pēc precīza Floriāna Tovāna sitiena - 2:2, bet trešajā minūtē panāca 3:2 pēc Ribena Agilāra sitiena.
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Stambulas "Fenerbahce" mājās spēlēja 1:1 (0:1) ar "AS Roma". Viesus 39. minūtē vadībā izvirzīja Braiens Kristante, bet izlīdzinājumu mājinieki panāca 48. minūtē, kad vārtus guva Ārčijs Brauns.
Nīderlandes vienība Eindhovenas PSV savā laukumā spēlēja 1:1 (0:1) ar Doneckas "Šahtar" no Ukrainas. Arī šajā mačā pirmie vadībā izvirzījās viesi, pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē ar precīzu sitienu izceļoties Gleikeram Mendosam. Izlīdzinājumu Nīderlandes klubs panāca 48. minūtē pēc precīza Serdžino Desta sitiena.
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem. Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē.
Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".