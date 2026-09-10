Dirks Novickis noskatās, kā Vācijas basketbolistes Pasaules kausa ceturtdaļfinālā izsit divkārtējo Eiropas čempioni Beļģiju
Vācijas basketbolistes ceturtdien Berlīnē Pasaules kausa ceturtdaļfinālā uzvarēja divkārtējās Eiropas čempiones beļģietes, bet pusfinālā iekļuva arī ASV un Francijas izlases. Vācijas izlase uzvarēja ar 93:74 (22:19, 20:16, 32:24, 19:15) un pirmoreiz iekļuva pusfinālā.
Uzvarētājām sešas basketbolistes sakrāja 10-17 punktus, par rezultatīvāko kļūstot Leonijai Fībihai, kuras kontā arī desmit atlēkušās bumbas. 16 punktus un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Njara Sabalī. Beļģijas izlases Emma Mēsemana sakrāja 29 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, bet vēl trīs basketbolistes guva 10-11 punktus.
Savu tautiešu triumfu klātienē vēroja Vācijas visu laiku slavenākais basketbolists Dirks Novickis. 2011. gada NBA čempions un 14 reižu "All Stars" spēles dalībnieks ir vienīgais līgā, kurš visu savu 21 sezonas karjeru nospēlējis vienā komandā Dalasas "Mavericks". 2002. gadā viņš palīdzēja Vācijai izcīnīt bronzu pasaules čempionātā, un 2005. gadā sudrabu Eiropas čempionātā. 2019. gadā viņš noslēdza karjeru.
Pusfinālā vācietes sestdien tiksies ar Francijas izlasi, kas ar 90:61 (25:20, 23:11, 22:17, 20:13) pieveica Ķīnu. Uzvarētājām pa 15 punktiem guva Žanele Salaina un Marina Žohanesa, kuras sakrāja arī attiecīgi sešas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles. Ķīnas izlasē 21 punktu un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Haņa Sjuja, bet 19 punktus un piecas rezultatīvas piespēles - Jana Šuju, citām basketbolistēm negūstot vairāk par septiņiem punktiem.
ASV ar 108:56 (36:12, 23:18, 34:17, 15:9) sagrāva Ungāriju. Uzvarētājām 19 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Nafīsa Koljēra, 15 punktus guva Raina Hovarda, bet vēl trīs basketbolistes sakrāja pa 10 punktiem, Keitlinai Klārkai izceļoties ar deviņām rezultatīvām piespēlēm. Ungārijas komandā rezultatīvākā ar 12 punktiem bija Rēka Lelika.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
ASV pusfinālā tiksies ar Austrāliju vai Spāniju. Pasaules kauss Berlīnē beigsies svētdien.
Iepriekšējā Pasaules kausa finālturnīrā 2022. gadā uzvarēja ASV basketbolistes, finālā pieveicot Ķīnu, bet bronzas medaļas izcīnīja Austrālijas izlase.