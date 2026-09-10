"Super Nova" pieveic "Tukums 2000" un atstāj to bīstamajā pārspēļu zonā
"Super Nova" ceturtdien savā laukumā svinēja uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 30. kārtas pirmajā spēlē. "Super Nova" vārtu gūšanas momentiem nabadzīgā spēlē ar 1:0 (0:0) pieveica "Tukums 2000" komandu.
Pirmie bīstamie momenti pie abu komandu vārtiem sāka rasties vien otrā puslaika otrajā pusē. 77. minūtē pēc Ivana Patrikejeva piespēles no kreisās malas Kristaps Romanovs ar atkārtotu sitienu pārspēja viesu vārtsargu Sergeju Vilkovu - 1:0.
"Super Nova" pēc diviem neizšķirtiem ar "Auda" komandu un "Daugavpili" pēdējā mačā ar 1:0 pārspēja "Jelgavu", bet "Tukums 2000" pēdējā spēlē pārtrauca trīs zaudējumu sēriju un ar 2:1 pieveica Ogres "United" futbolistus.
Šosezon savstarpējās spēlēs virslīgā "Super Nova" tukumniekus divreiz pārspēja ar 2:1, bet viens mačs noslēdzās neizšķirti 1:1. Abas komandas tikās arī Latvijas kausa izcīņā, astotdaļfinālā "Super Nova" vienībai uzvarot ar 2:1.
30. kārtas turpinājumā rīt "United" savā laukumā uzņems "Liepāju", bet "Riga" mērosies spēkiem ar "Audu", sestdien "Grobiņa" mājās spēlēs ar "Jelgavu", bet svētdien RFS viesosies pie "Daugavpils".
Turnīra tabulā līdere ar 70 punktiem 28 spēlēs ir RFS, 66 punkti ir "Riga" vienībai un 56 punkti - "Auda" komandai. 41 punkts 29 spēlēs ir "Liepājai", bet 38 punkti - "Daugavpilij". "Super Nova" ir 35 punkti 28 mačos, 29 cīņās 31 punkts ir "Jelgavai", 24 punkti - "Grobiņai", bet 30 mačos 23 punkti - "Tukums 2000" vienībai. Turnīra tabulu ar 14 punktiem 28 mačos noslēdz Ogres "United".
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2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.