"VEF Rīga" atklāj šīs sezonas ambiciozos mērķus un vērienīgo budžetu
Latvijas basketbola kluba "VEF Rīga" budžets šajā sezonā plānots virs diviem miljoniem eiro, neatkarīgi no tā, kurā no starptautiskajiem turnīriem rīdzinieki spēlēs, ceturtdien preses konferencē paziņoja komandas līdzīpašnieks Edgars Jaunups.
No tā algu budžets plānots nedaudz virs 560 000 eiro pēc nodokļu nomaksas. Kā skaidroja Jaunups, darbs ar sponsoru piesaisti turpināsies visu sezonas pirmo daļu. Šīs sezonas sākumā budžets esot lielāks nekā pirms gada šajā pašā sezonas nogrieznī.
Plānots, ka šī gada budžets būs apmēram divreiz lielāks nekā iepriekšējā sezonā, bet nākamajā - 2027./2028. gada - sezonā tas iecerēts vēl lielāks. Tāpat klubā atgriezies Harijs Hanzens, kurš būs galvenais fizioterapeits. Komandā kā konsultants būs arī Oskars Ernšteins, kā arī par fizisko sagatavotību turpinās atbildēt Alberts Putāns.
Jau nākamnedēļ "VEF Rīga" Bulgārijā startēs Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas kvalifikācijā, cīnoties par vietu pamatturnīrā. Komandas mērķi šajā sezonā ir izcīnīt visus trīs titulus Latvijā, bet FIBA Čempionu līgā - iekļūt pamatturnīrā un kvalificēties "Top16" fāzei. Labāko sešpadsmitnieks ir uzdevums arī FIBA Eiropas kausā, kur būs jāspēlē, ja neizdosies kvalificēties Čempionu līgas pamatturnīram.
Jaunups, kurš kritizējis Latvijas Basketbola savienības (LBS) darbu, šoreiz nepievienojās "Ventspils" ģenerālmenedžera Ralfa Pleinica teiktajam, ka ekselences centra komanda "Rīgas Ekselences Juniori" talantus koncentrēs galvaspilsētā un negatīvi ietekmēs basketbola attīstību reģionos. "Tā ir ļoti laba ziņa, lai gan pagaidām grūti spriest, kā tas ietekmēs Latvijas basketbolu nākotnē," teica Jaunups, vēlāk piebilstot, ka galvenais, lai jaunajiem basketbolistiem ir iespēja spēlēt augstā līmenī un parādīt sevi citiem klubiem.
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Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, šajā būs arī lielāka Latvijas klubu pārstāvniecība starptautiskajos turnīros. "Sezonas sākumā visi izskatās ambiciozi un gatavi. Nav nekāda krituma uz leju. Pārbaudes spēlēs ar Lietuvas klubiem ne tikai mums, bet arī pārējām komandām ir pozitīvi rezultāti," par konkurentu gatavību teica Jaunups.
Tāpat Jaunups uzsvēra, ka pašvaldībām un arī valstij ir vairāk jāiesaistās profesionālo sporta komandu atbalstīšanā. "Ja Latvijā pašvaldības vai valsts tik nopietni nepiedalīsies, lai varētu piesaistīt un noturēt izlases spēlētājus klubos, tendence atteikt Latvijas izlasei būs lielāka," teica Jaunups, atgādinot par biežajiem atteikumiem izlasei augusta spēlēs.
"Parakstījām visus latviešu spēlētājus, kurus vēlējāmies. Ārzemju spēlētāju piesaiste galvenokārt bija ģenerālmenedžera Artūra Šēnhofa uzdevums," piebilda "VEF Rīga" prezidents Gatis Jahovičs. "Vienam spēlētājam pārbaudes laiks ir divi mēneši, citam - līdz FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas beigām. Pārējiem ir līdz sezonas beigām," teica Jahovičs, neprecizējot, kuriem no ārzemju spēlētājiem pagaidām nav līguma uz visu sezonu.
Tāpat "VEF Rīga" amatpersonas apstiprināja, ka sedz daļu no Adriana Andževa rehabilitācijas procesa, taču līguma ar šo saspēles vadītāju komandai nav. Minētie latviešu basketbolisti, kurus "VEF Rīga" vēlējās piesaistīt, ir Mareks Mejeris, Aigars Šķēle un Ojārs Siliņš. Mejeris un Šķēle "VEF Rīga" rindās spēlējuši jau iepriekš.
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"Dabūjām pieredzējušus spēlētājus, ap kuriem veidojām komandas kodolu. Atstājām dažus jauniešus no iepriekšējās sezonas, un ticam, ka viņi var veidot rezultātu jau tagad. Esam apmierināti ar to, kā veidojas komandas kodols," teica komandas galvenais treneris Jevgēnijs Kosuškins. "Gribam spēlēt ātri, rezultatīvi - gribam uzvarēt. Gribam atgriezties tur, kur mums ir vieta. Gribam būt uzvaroša organizācija, un uz to arī ejam," pauda Kosuškins.
"VEF Rīga" lielākoties centīsies mājas spēles aizvadīt Komandu sporta spēļu hallē (KSSH), bet KSSH noslogotības dēļ daļa maču tiks aizvadīti "Rimi" Olimpiskajā sporta centrā. FIBA Čempionu līgas pamatturnīra spēles plānots aizvadīt "Xiaomi Arēnā", bet FIBA Eiropas kausā - KSSH.
"VEF Rīga" pagājušajā sezonā Latvijas Basketbola līgā (LBL) ieņēma ceturto vietu, bet Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) izcīnīja bronzas medaļas.