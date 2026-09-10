Par Covid-19 sertifikāta viltošanu diskvalificēts bijušais Šveices hokeja izlases treneris Fišers
Bijušajam Šveices vīriešu hokeja izlases galvenajam trenerim Patrikam Fišeram par Covid-19 sertifikāta viltošanu piespriesta četru gadu diskvalifikācija, lēmusi Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF).
Fišers izlašu līmenī par treneri nevarēs strādāt līdz 2030. gadam. Pagaidām nav zināms, vai viņš saņems liegumu strādāt ar Šveices klubiem.
Aprīlī Fišers atzina, ka uz 2022. gada Pekinas olimpiskajām spēlēm devies ar viltotu Covid-19 sertifikātu, jo nevēlējās vakcinēties, taču tajā pašā laikā negribēja pievilt komandu olimpiskajās spēlēs. Sākotnēji Šveices Hokeja federācija (SIHF) norādīja, ka nepārtrauks sadarbību ar Fišeru, taču, ņemot vērā sabiedrības spiedienu, divas dienas vēlāk treneris tika atbrīvots no amata.
Fišers ar Šveices izlasi strādāja kopš 2015. gada, un viņa vadībā valstsvienība izcīnīja trīs pasaules čempionātu sudraba medaļas. Kā raksta Šveices laikraksts "Neue Zurcher Zeitung" (NZZ), vasarā Fišeru uzrunāja Vācijas un Čehijas hokeja federācijas, taču viņš atteicis to piedāvājumiem.