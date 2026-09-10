Latvijas labākais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs paziņo nepatīkamus jaunumus
Latvijas labākais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs ziedošanas platformā "Ko-Fi" nācis klajā ar īpašu paziņojumu.
Jaunajā daiļslidošanas sezonā Vasiļjevu sacensībās nevarēs redzēt. "Tuvojoties sezonai, paziņoju, ka savu sportisko formu uzturēšu mierā ārpus sacensībām. Galvenais fokuss ir koncentrēties uz savu radošo izpausmi. Vairs neesmu Latvijas Olimpiskajā vienībā un man vairs nav nekādas vienošanās ar Latvijas Slidošanas asociāciju, kas kaut ko garantētu," paziņojumā pauda Vasiļjevs, tādējādi liekot noprast, ka lielu lomu viņa lēmumā spēlējis finansiālais aspekts.
Vasiļjevs atklāja, ka ar šo paziņojumu viņš nenoslēdz sportista karjeru, taču pagaidām vēlas pievērsties pašattīstībai. "Esmu lepns par dalību trīs olimpiskajās spēlēs un divām vietām Latvijai pēdējās no tām. Esmu ļoti pateicīgs visiem, kuri mani ir atbalstījuši, jo vienmēr pirms startiem uztraucos. Kā jau teicu, tagad vēlos attīstīt mākslinieciskumu un atgūt prieku slidot. Uzskatu, ka vēl neesmu sasniedzis savu potenciālu."
"Vai es atgriezīšos pēc šīs sezonas, to redzēs šī gada laikā. Galvenais ir palikt labā fiziskajā formā, uzlādēties mentāli un pašattīstīties," pauda sportists, kurš atklājis, ka maijā guvis rokas traumu, kas arī līdz galam jāsadziedē. Tāpat Vasiļjevs atklājis, ka ārpus sportošanas viņam ir arī citas nodarbes. Tā, piemēram, augusta beigās viņš kā treneris strādāja daiļslidošanas nometnē Ankarā. Tāpat viņš pauda, ka viņam ir arī vēl citi projekti ieplānoti.
Pirms gada Vasiļjevs atklāja, ka viņam esot problēmas saņemt finansējumu no Latvijas Slidošanas asociācijas. Toreiz laikā neizmaksāta Latvijas Olimpiskās vienības finansējuma dēļ viņš izlaida prestižas sacensības Vācijā un uz laiku pārtrauca sadarbību ar treneri Stefanu Lambjēlu. Vēlāk gan pušu starpā finansiālie jautājumi tika sakārtoti.
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2022. gada Latvijas gada sportists Vasiļjevs karjeras laikā vienu reizi kļuvis par bronzas medaļnieku Eiropas čempionātā. Labākais rezultāts pasaules čempionātos Vasiļjevam ir 2018. gadā iespētā sestā vieta, kā arī viņš startējis trijās olimpiskajās spēlēs. Šogad Milānā un Kortīnā viņš ierindojās 18. vietā.