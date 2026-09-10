VEF atklāj sezonas finansējumu un algu budžetu, mērķē atgriezties vietējo līgu tronī
Latvijas basketbola komanda "VEF Rīga" pirmssezonas preses konferencē sniedza informāciju par aktualitātēm klubā.
Latvijas basketbola kluba "VEF Rīga" budžets šajā sezonā plānots virs diviem miljoniem eiro, neatkarīgi no tā, kurā no starptautiskajiem turnīriem rīdzinieki spēlēs, ceturtdien preses konferencē paziņoja komandas līdzīpašnieks Edgars Jaunups. No tā algu budžets plānots nedaudz virs būs 560 000 eiro. Kā skaidroja Jaunups, darbs ar sponsoru piesaisti turpināsies visu sezonas pirmo daļu. Šīs sezonas sākumā budžets esot lielāks nekā pirms gada šajā pašā sezonas nogrieznī.
Jau nākamnedēļ "VEF Rīga" Bulgārijā startēs Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas kvalifikācijā, cīnoties par vietu pamatturnīrā. Komandas mērķi šajā sezonā ir izcīnīt visus trīs titulus Latvijā, bet FIBA Čempionu līgā - iekļūt pamatturnīrā un kvalificēties "Top16" fāzei. Labāko sešpadsmitnieks ir uzdevums arī FIBA Eiropas kausā, kur būs jāspēlē, ja neizdosies kvalificēties Čempionu līgas pamatturnīram.
"Parakstījām visus latviešu spēlētājus, kurus vēlējāmies. Ārzemju spēlētāju piesaiste galvenokārt bija ģenerālmenedžera Artūra Šēnhofa uzdevums," piebilda "VEF Rīga" prezidents Gatis Jahovičs. "VEF Rīga" lielākoties centīsies mājas spēles aizvadīt Komandu sporta spēļu hallē (KSSH), bet KSSH noslogotības dēļ daļa maču tiks aizvadītas "Rimi" Olimpiskajā sporta centrā. FIBA Čempionu līgas pamatturnīra spēles plānots aizvadīt "Xiaomi Arēnā", bet FIBA Eiropas kausā - KSSH.
"VEF Rīga" pagājušajā sezonā Latvijas Basketbola līgā (LBL) ieņēma ceturto vietu, bet Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) izcīnīja bronzas medaļas.
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