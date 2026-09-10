Pēc četru gadu pārtraukuma notiks LOK Atlētu komisijas vēlēšanas
15. oktobrī, pēc četru gadu pārtraukuma, Latvijas olimpisko sporta veidu atlēti vēlēs komisiju, kas pārstāvēs viņu intereses un palīdzēs ietekmēt sporta nozares lēmumus. LOK aicina sportistus un federācijas aktīvi izvirzīt kandidātus un piedalīties vēlēšanās.
Ņemot vērā gaidāmās Atlētu komisijas vēlēšanas, Atlētu forums šogad notiks klātienē un tajā kā ierasts tiks apskatītas sportistu vidē aktuālas un noderīgas tēmas, norisināsies diskusijas un pieredzes apmaiņa. Informācija par detalizētu foruma programmu sekos jau tuvākajā laikā, bet šobrīd visi sportisti un federācijas ir aicinātas ieplānot 15. oktobri savos kalendāros, lai piedalītos LOK Atlētu komisijas vēlēšanās un Atlētu forumā 2026.
Saskaņā ar apstiprināto nolikumu par komisijas locekli var kļūt rīcībspējīgs pilngadīgs Latvijas pilsonis ar labu reputāciju. Kandidātam jābūt aktīvam vai sporta gaitas pārtraukušam sportistam, kurš ievēlēšanas brīdī vai pēdējo astoņu gadu laikā starptautiskā līmenī ir nodarbojies ar Olimpiskajā programmā iekļautu sporta veidu. Tāpat kandidātam nedrīkst būt spēkā esošu sodu par antidopinga noteikumu pārkāpumiem vai manipulācijām ar sporta sacensību rezultātiem.
Kandidātu izvirzīšana norisināsies līdz 2026. gada 7. oktobra darba dienas noslēgumam. Izvirzīšanu var veikt Olimpiskā sporta veida federācija, iesniedzot pieteikumu par ne vairāk kā diviem dažāda dzimuma kandidātiem vai arī pats sportists, nosūtot individuālu pieteikumu LOK Atlētu komisijai. Visi pieteikumi jāiesniedz elektroniski parakstītu dokumentu formā, tiem pievienojot kandidāta dzīvesgājuma aprakstu (CV bez sensitīviem personas datiem) un digitālu portretfotogrāfiju. Visi atbilstošie pieteikumi 8. oktobrī tiks publiskti mājaslapā www.olimpiade.lv.
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Atlētu forums tiek organizēts ar Olimpiskās solidaritātes atbalstu, kā arī ar LOK atbalstītāju - "Rīgas Viļņi", "Moller Auto" un "Sportland" atbalstu, un projekta partneriem — Jūrmalas valstspilsētas domi un Dzintaru koncertzāli.