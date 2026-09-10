VIDEO: Rīgā atklāts gandrīz 13,4 miljonus eiro vērts sporta komplekss - studenti neslēpj sajūsmu
Trešdien, 9. septembrī, Pārdaugavā tika atklāts gandrīz 13,4 miljonus eiro vērtais Rīgas Stradiņa universitātes jaunais sporta komplekss, ziņo 360TV Ziņas.
RSU studenti par jauno sporta kompleksu pauduši sajūsmu. Studente Estere atzīst, ka viņu pārsteidz kompleksa plašums: “Es jau meitenēm teicu: es esmu šokā par to, cik plašs viss ir. Un arī ne tikai mums ir šī trenažieru zāle, bet arī ir funkcionālā spoguļu zāle, un ir pat fizioterapijas kušetes un mācību telpas augšā.”
Par vienu no lielākajām jaunā sporta kompleksa priekšrocībām studenti uzskata tā atrašanās vietu netālu no studiju vietas. Tagad visas sporta nodarbības – gan komandām, gan individuāli – notiek vienuviet.
“Sports ir būtiska sastāvdaļa ikviena ikdienā. Jo studijas ir ļoti nogurdinošas. Vienkārši sēdi un mācies. Tad izej ārā uz to sporta zāli, kas atvieglo gan prātu, gan ķermeni. Līdz ar to tas noteikti palīdz studijām,” norāda RSU Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāja Kristiāna Jurkevica.
Jaunajā sporta kompleksā paredzēts veikt arī zinātniskos pētījumus. Šim nolūkam izveidota laboratorija, kur iespējams pārbaudīt sirds darbību, muskuļu masu un citus rādītājus.
Piemēram, laboratorijā iespējams veikt mobilitātes, līdzsvara un koordinācijas testus. Ar speciālas programmas palīdzību var novērtēt, kā cilvēks notur līdzsvaru un kā darbojas viņa kājas. RSU sporta klubu varēs apmeklēt arī apkārtnes iedzīvotāji. Savukārt kompleksa āra laukumā visu gadu iespējams sportot bez maksas.