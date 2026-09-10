Pretrunīgajai krievu daiļslidotājai anulē neitrālās sportistes statusu
Krievijas daiļslidotājai Kamilai Vaļijevai atcelts viņai piešķirtais neitrālās sportistes statuss un atkārtoti liegta iespēja piedalīties starptautiskās sacensībās, vēsta Starptautiskā Slidošanas savienība (ISU).
ISU ceturtdien paziņoja, ka Vaļijeva ir viena no četriem Krievijas daiļslidotājiem, kuri neatbilst prasībām, lai startētu individuāla neitrāla sportista statusā. Visi četri bija Krievijas izlases dalībnieki 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs.
Neitrālā sportista statusu atteikts piešķirt arī daiļslidotājam Markam Kondratjukam, kā arī ledus deju pārim Aleksandrai Stepanovai un Ivanam Bukinam. ISU konkrētus iemeslus nevienā no četriem gadījumiem neminēja. "ISU sīkāk nekomentēs individuālos gadījumus, kamēr būs pieejamas iespējamās pārsūdzības iespējas," teikts organizācijas paziņojumā.
Jaunais šķērslis Vaļijevas karjerā radies vairāk nekā četrus gadus pēc tam, kad viņas pozitīvā dopinga testa skandāls aizēnoja 2022. gada Pekinas olimpiskās spēles. Vaļijevai un pārējiem sportistiem trīs nedēļu laikā ir tiesības pārsūdzēt lēmumu Sporta arbitrāžas tiesā (CAS). Vaļijeva un Krievijas Daiļslidošanas federācija pagaidām lēmumu nav komentējušas.
Šosezon ISU ļauj lielākam skaitam Krievijas sportistu startēt neitrālā statusā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā lielākajai daļai Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalība ISU rīkotajās sacensībās tika liegta. ISU noteikumi paredz, ka sportisti tiek uzskatīti par atbilstošiem neitrālā statusa iegūšanai, ja vien uz viņiem neattiecas kāds no izslēdzošajiem kritērijiem. Tādēļ tādi sportisti kā Vaļijeva pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas uz neilgu laiku var tikt uzskatīti par atbilstošiem dalībai, bet pēc tam viņu neitrālais statuss var tikt atcelts.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
ISU 2022. gadā aizliedza Krievijas un tās sabiedrotās Baltkrievijas sportistiem piedalīties sacensībās. Ierobežotam skaitam sportistu tika atļauts atgriezties starptautiskajā apritē pirms Milānas un Kortīnas olimpiskajām spēlēm un kvalifikācijas sacensībās pagājušajā sezonā. Divi Krievijas daiļslidotāji - Adelija Petrosjana un Petrs Gumeņņiks - olimpiskajās spēlēs startēja kā neitrāli sportisti bez Krievijas karoga un citiem valsts simboliem, taču medaļas neizcīnīja.
ISU noteikumi paredz, ka sportistiem var atteikt neitrālo statusu, ja viņi dien militārajā vai drošības struktūrā, iepriekš piedalījušies militārās operācijās pret Ukrainu vai kopš 2022. gada "aktīvi un publiski atbalstījuši šo karu".
Atsevišķā lietā Vaļijeva turpina tiesvedību saistībā ar procedūru, kuras rezultātā viņai tika piemērota diskvalifikācija par dopinga pārkāpumu. Diskvalifikācijas termiņš beidzās pagājušā gada nogalē. Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) pirmdien publiskotais dokuments liecina, ka Vaļijeva iesniegusi prasību pret Šveici saistībā ar Šveices Augstākās tiesas pērnā gada lēmumu. Toreiz viņa centās panākt diskvalifikācijas atcelšanu. Vaļijevas prasībā ECT norādīts, ka Šveices tiesa pārkāpusi viņas tiesības, atsakoties izskatīt viņai par labu, iespējams, jaunus pierādījumus.