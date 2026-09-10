Futbola superzvaigzne Lionels Mesi kļūs par Spānijas otrās līgas kluba īpašnieku
Argentīniešu futbola zvaigzne Lionels Mesi kļūs par Spānijas pēc spēka otrās līgas kluba "Eldense" vairākuma akcionāru, trešdien paziņoja komanda.
Mesi iegādāsies Spānijas otrās līgas klubu "Eldense" Eldas komanda trešdien apstiprināja, ka astoņkārtējais "Ballon d’Or" laureāts ir panācis provizorisku vienošanos ar kluba īpašniekiem. Tiek vēstīts, ka 39 gadus vecais Mesi iegādāsies "Grupo TH Soluciones" piederošās akcijas pēc juridisko formalitāšu nokārtošanas.
Klubs nesniedza sīkākus finanšu datus un neprecizēja, kad darījums tiks pabeigts. "Eldense" kļūs par otro Spānijas klubu, kurā Argentīnas zvaigzne ir veicis ieguldījumu. Šā gada sākumā viņš kļuva par piektās līgas komandas Barselonas "Cornella" īpašnieku.
Eldas pilsēta atrodas netālu no Alikantes Spānijas dienvidaustrumos, un tās vienība "Eldense" spēlē pēc spēka otrajā līgā. Jauno sezonu komanda sākusi neveiksmīgi, četrās spēlēs tiekot pie diviem neizšķirtiem un piedzīvojot divus zaudējumus. Svētdien klubs no galvenā trenera amata atbrīvoja Klaudio Baraganu.
39 gadus vecais Mesi šonedēļ tika iekļauts to 30 spēlētāju sarakstā, kuri nominēti prestižajai "Ballon d’Or" balvai, ko saņem aizvadītās sezonas labākais futbolists pasaulē. Šo balvu Mesi ieguvis rekordlielu skaitu reižu - astoņas.