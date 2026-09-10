Bez Pasaules kausa MVP Lasmaņa. Nosaukts 3x3 Latvijas izlases sastāvs Eiropas čempionātam
Latvijas Basketbola savienība pavēstījusi 3x3 izlases sastāvu gaidāmajam Eiropas čempionātam, kas gaidāmajā nedēļas nogalē notiks Nīderlandē.
Sastāvā viena būtiska izmaiņa pret Pasaules kausu, kurā latvieši triumfēja pirmo reizi. Tajā neatrod turnīra vērtīgākā basketbolista Kārļa Lasmaņa vārdu.
Trijotnei Naurim Miezim, Zigmāram Raimo un Francim Lācim šoreiz kā ceturtais iekļauts aizsargs Kristaps Gludītis. “Sastāvs tika veidots, izvērtējot spēlētāju sportisko gatavību, pieredzi, komandas balansu un citus būtiskus faktorus. Mēs ticam šim sastāvam un uzskatam, ka tas ir gatavs cīnīties par augstākajiem mērķiem,” treneris Raimonds Feldmanis uzsvēra, ka plašais kandidātu loks nodrošina iespēju manevriem.
3x3 pasaules čempioni atgriežas mājās
8. jūnijā Rīgā pēc izcīnītā triumfa 2026. gada Pasaules kausā atgriezās Latvijas 3x3 basketbola izlase.
Eiropas čempionātu latvieši sāks sestdien, C grupā sacenšoties ar Īrijas (plkst. 14.55) un
Lietuvas (plkst. 21.20) izlasēm. Divas labākās komandas kvalificēsies ceturtdaļfinālam. Spēļu tiešraides FIBA3x3 YouTube kanālā.
Izšķirošās cīņas par medaļām svētdien sāksies plkst. 14.15, kad C grupas otrā labākā
komanda spēlēs ar A grupas uzvarētājiem. C grupas 1. vietas ieguvēji ar A grupas otro
komandu spēlēs plkst. 16.30 un 17.00. Pusfināli paredzēti plkst. 20 un 20.30, spēle par
bronzas medaļām plkst. 21.45, finālspēle plkst. 22.45.
Eiropas sieviešu čempionāta finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās. Latvijas vīriešu izlase Eiropas čempionāta finālturnīrā startēs sesto reizi. Piecos iepriekšējos piegājienos izdevies izcīnīt medaļas. “Zelta sastāvs” – Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis 2017. gadā izcīnīja čempionu titulu, bet 2018. un 2022. gadā – sudrabu. 2023. gadā bronzas medaļas izcīnīja Francis Lācis, Kārlis Lasmanis, Mārcis Osis un Zigmārs Raimo, bet pērn par vicečempioniem kļuva Nauris Miezis, Francis Lācis, Zigmārs Raimo un Rihards Kuksiks.
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🇱🇻 Latvijas 3x3 basketbola izlases galvenais treneris Raimonds Feldmanis nosaucis četrinieku, kas nedēļas nogalē startēs Eiropas čempionātā Antverpenē - kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) September 10, 2026
💭 “Sastāvs tika… pic.twitter.com/5vyHIZbRif