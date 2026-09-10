Itālijas basketbolistes vareni atspēlējas, taču piedzīvo sirdi plosošu zaudējumu Pasaules kausā
Trešdien, 9. septembrī, 2026. gada Pasaules kausā basketbolā sievietēm ceturtdaļfinālu sasniedza Ķīnas un Austrālijas izlases, otrajai to paveicot drāmas cienīgā manierē pret Itāliju.
Ķīna ar 75:72 (24:21, 17:19, 11:13, 23:19) pārspēja Puertoriko. Uzvarētājām 21 punktu un 11 atlēkušās bumbas sakrāja Haņa Sjuja, 15 punktus un 11 rezultatīvas piespēles - Jana Šuju, bet 13 punktus guva 2,21 metru garā un 19 gadus vecā Džana Dziju.
Pretiniecēm 24 punktus, deviņas atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles un piecas pārķertas bumbas sakrāja Trinitija Sanantonio, 16 punktus un deviņas atlēkušās bumbas - Imani Makgī-Staforda, bet 14 punktus guva Arelja Girantesa.
Game of the tournament? 🤯— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 9, 2026
Italy come back from -26, but Australia survive and advance to the #FIBAWWC Quarter-Finals! pic.twitter.com/UOSgOxdP3s
Austrālija ar 82:80 (26:13, 22:20, 21:16, 13:31) pārspēja Itāliju. Uzvarētājām 30 punktus, piecas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas sakrāja Izobela Borleisa, 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Zitina Aokuso, bet 14 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles - Stefa Talbota. Itālijas vienībā ar 23 gūtiem punktiem izcēlās Kostanca Verona.
ABSOLUTE SCENES IN BERLIN 😳— FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 9, 2026
Francesca Pasa misses the layup and Italy's 26-point comeback falls short!#FIBAWWC pic.twitter.com/cxlXQCYZSs
Austrālija līdz spēles 28. minūtei bija iekrājusi 26 punktu pārsvaru (66:40), kas varēja nozīmēt vieglas spēles beigas, taču tā nebija. Itālietes nepadevās un veica brīnumainu atspēlēšanos, kam palīdzēja 37:11 izrāviens. Iesākoties pēdējai minūtei, rezultāts bija neizšķirts 77:77, taču galotnē aukstasinīgākas bija austrālietes. Itālijai bija iespēja spēli pagarināt, taču Frančeskas Pasas metiens pēc caurgājiena atsitās pret groza stīpu.
Ķīna ceturtdaļfinālā tiksies ar Franciju, bet Austrālija - ar Spāniju. Jau ziņots, ka pirmajos astotdaļfināla mačos otrdien ungārietes ar 84:63 uzvarēja Japānu un ceturtdaļfinālā tiksies ar ASV izlasi, bet Vācijas izlase ar 94:56 sagrāva Dienvidkoreju un ceturtdaļfinālā spēlēs ar Beļģijas basketbolistēm.
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Visu četru grupu uzvarētājas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas aizvada astotdaļfināla spēles. Pasaules kauss Berlīnē beigsies svētdien. Iepriekšējā Pasaules kausa finālturnīrā 2022. gadā uzvarēja ASV basketbolistes, finālā pieveicot Ķīnu, bet bronzas medaļas izcīnīja Austrālijas izlase.