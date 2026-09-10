Robežsargi Latvijas futbola klubos atklāj sešus nelikumīgi nodarbinātus ārvalstu spēlētājus
Latvijā divās šovasar veiktās pārbaudēs robežsargi atklājuši sešus ārvalstu sportistus, kuri strādājuši Latvijas futbola klubos bez piešķirtām nodarbinātības tiesībām.
3. augustā tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process pret vienu Japānas un vienu Nigērijas pilsoni, kuri strādāja kādā futbola klubā profesionāla futbolista amatā bez piešķirtām tiesībām uz nodarbinātību. Tāpat robežsargi uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu pret attiecīgā futbola kluba valdes locekli par personu nodarbināšanu bez piešķirtām tiesībām uz nodarbinātību.
Savukārt 6. jūlijā Valsts robežsardze uzsāka četrus administratīvā pārkāpuma procesus pret diviem Japānas, vienu Tunisijas un vienu Brazīlijas pilsoni.
Pērn pie administratīvās atbildības par nodarbinātības pārkāpumiem tika saukts viens sportists un divi valdes locekļi, bet 2024. gadā 16 sportisti un četri valdes locekļi.
Robežsargi atgādina, ka saskaņā ar Darba likuma 37. panta astoto daļu ārzemnieku atļauts nodarbināt tikai tad, ja viņam ir piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, ko apliecina atbilstošs ieraksts ārzemniekam izsniegtajā vīzā vai uzturēšanās atļaujā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad apliecinājums par tiesībām uz nodarbinātību pie noteikta darba devēja un noteiktā specialitātē (profesijā) nav nepieciešams.
Par nodarbinātības nosacījumu pārkāpšanu, ja to izdarījis nodarbinātais ārzemnieks, piemēro naudas sodu no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām. Savukārt par vienas vai vairāku personu nodarbināšanu, ja attiecīgā persona ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, bet tai nav piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, piemēro naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no divdesmit astoņām līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.