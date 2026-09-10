Čempione PSG sāk pārliecinoši, minimālas uzvaras Premjerlīgas klubiem "Arsenal" un "Liverpool"
Trešdien, 9. septembrī, turpinājās UEFA Čempionu līgas pamatturnīra pirmās kārtas izspēle. Pārliecinošas uzvaras svinēja Parīzes "Saint-Germain" un "Barcelona", bet minimālas - Londonas "Arsenal" un "Liverpool".
Spānijas futbola klubs "Barcelona" un Vācijas vienība "Stuttgart" trešdien savā laukumā svinēja pa uzvarai UEFA Čempionu līgas pamatturnīra pirmajās spēlēs.
"Barcelona" ar 5:1 (2:0) pārspēja Roterdamas "Feyenoord". Vārtus trešajā minūtē guva Rafinja un 22. minūtē - Karims Adejemi. 57. minūtē savus otros vārtus spēlē guva Rafinja - 3:0, 77. minūtē ar vārtu guvumu izcēlās Lamins Jamals, bet 85. minūtē - Gabriels Žezuss. Visiem vienīgos vārtus 82. minūtē guva Sems Steins.
Otrā agrajā trešdienas mačā "Stuttgart" savā laukumā ar 3:1 (3:1) pārspēja grupas turnīra debitanti no Norvēģijas Stavangeras "Viking". Mājiniekiem 12 minūšu laikā "hat-trick" sakrāja Ermedins Demirovičs, gūstot vārtus 20., 26. un 32. minūtē. Norvēģiem pirmos vārtus pamatturnīrā guva Zlatko Tripičs, izceļoties 22. minūtē.
Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Čempionu līgas uzvarētāja Parīzes "Saint-Germain" trešdien savā laukumā svinēja pārliecinošu uzvaru pirmajā grupas spēlē, bet Londonas "Arsenal" viesos uzvarēja "Napoli".
PSG ar 6:1 (3:0) sagrāva Bratislavas "Slovan". Trīs vārtus uzvarētājiem guva Ferrans Torress, divus - Usmans Dembelē, vēl divreiz izceļoties ar rezultatīvām piespēlēm, bet vienus - Fabiens Ruiss. Viesiem vienīgos vārtus 58. minūtē, kad rezultāts jau bija 0:5, guva Suleimans Kamarā.
"Arsenal" uzvaru viesos ar 1:0 pret "Napoli" panāca pēc precīza Martina Odegorda sitiena 75. minūtē. "Liverpool" mājās ar 2:1 (1:1) pārspēja Madrides "Atletico". Viesus 17. minūtē vadībā izvirzīja Markoss Ljorente, bet uzvarētājiem vārtus 40 minūtē guva Dominiks Soboslai un 50. minūtē - Aleksis Makalisters.
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Vēl vienā cīņā Lisabonas "Sporting" mājās ar 3:1 (1:1) pieveica Stambulas "Galatasaray". Piektajā minūtē viesi izvirzījās vadībā, kad bumba mājinieku vārtos nonāca no Lisabonas kluba aizsarga Gonsalu Inasiu. Mājinieki uzvarēja pēc precīziem Ženī Katamo un Rodrigo MArtinesa "goliem", kā arī Luisa Suaresa izpildītā 11 metru soda sitiena.
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem. Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē. Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".