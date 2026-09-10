"Jāspēlē no sirds! Tad ir iespējas lieliem brīnumiem!" Latvijas volejbola treneris pēc uzvaras uzteic parādīto raksturu
Pēc uzvaras 2026. gada Eiropas čempionāta volejbola ievadā komentāru sniedza Latvijas volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš.
Latvijas vīriešu volejbola izlasei trešdien Klužā-Napokā uzvarēt mājiniekus Eiropas čempionāta spēlē ļoti palīdzēja iepriekšējās nedēļas nogalē aizvadītais pārbaudes turnīrs Tallinā, pēc mača LTV7 tiešraidē uzsvēra Latvijas valstsvienības galvenais treneris Uģis Krastiņš.
Jau ziņots, ka trešdien Latvijas izlase turnīru uzsāka, D grupas pirmajā mačā ar 3-1 (26:24, 18:25, 25:21, 26:24) uzvarot Rumāniju. Komandas kapteinis Kristaps Šmits guva 14 punktus, trīs no punktiem sakrājot blokā. 12 punktus guva uz maiņu laukumā nākušais Jānis Medenis, Gustavs Freimanis pusi no desmit punktiem sakrāja blokā, deviņus punktus guva Renārs Jansons, astoņus - uz maiņu laukumā nākušais Kristers Landzāns un septiņus - Eduards Dūdens.
"Perfekti nostrādāja mūsu pēdējais turnīrs, kur mēs iemācījāmies nebūt ne vienkāršajās situācijās "nesalūzt" un "turēt sitienu". Mēs izturējām gan pirmajā, gan ceturtajā setā, un tas mums ļāva uzvarēt," skaidro Krastiņš, skaidrojot, ka komandai sagatavošanās posmā bieži nācās saskarties ar pretinieku spiedienu laukumā, taču Latvijas izlase turējās.
"Pēc spēles čaļiem teicu, ka šie ir tie turnīri, kur katra spēle paņem gabaliņu tavas sirds," saka treneris. "Ir jāspēlē no sirds. Tad ir iespējas lieliem brīnumiem." Viņš skaidro, ka pēc 1:6 otrajā setā sets tika zaudēts, taču tas "bija iespēja izdarīt kādu maiņu un iespēlēt nākošos spēlētājus". "Jansona vietā laukumā iznāca Landzāns, un spēle pamainījās," norāda Krastiņš. "Veicu maiņas, un katra maiņa mums ir spējīga dot pienesumu. Tas arī notika."
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Viņš skaidro, ka Jansonam spēle īsti nevedās. "Landzāns sevi bija no labās puses apliecinājis pārbaudes spēlēs, un es nolēmu uzņemties risku, jo varbūt izdodas mainīt spēles gaitu. Tā beigās arī notika," saka treneris.
Viņš atzīmē, ka "ceturtajā setā Kronbergs aizsardzībā vienkārši fenomenāli pavilka bumbas, un, kad nonācām līdz galotnei, bija situācija, kad mums bija jāpieņem lēmums, kā veidosim bloku," atceras treneris. Tad Dūdenam, kam ir tikai 18 gadi, lai atvieglotu uzdevumu, bija uzdevums spēlēt tikai pret malējiem spēlētājiem un vidējo atstāt bez bloka, jo aizsardzībā ir Kaspars Kronbergs, kas pacels bumbu. Parādījām vietu, kur Kasparam ir jānostājas, lai gadījumā, ja bumba tiek vidējam uzbrucējam, Kronbergs ir gatavs bumbu pacelt arī bez bloka." Krastiņš arī norādīja, ka ceturtdien, kad Latvijas izlasei ir brīvdiena, komanda trenēsies, taču tie, kas vairāk spēlēja, trenēsies mazāk.
"Viegla spēle nebija pavisam noteikti, prasīja daudz spēka un enerģijas," pēc spēles LTV7 tiešraidē teica Latvijas izlases pirmā tempa uzbrucējs Gustavs Freimanis. "Un bez rakstura nevar uzvarēt." "Pirmais sets bija kā pa amerikāņu kalniņiem," saka volejbolists. "Vajadzēja dabūt ārā to pirmo lampu drudzi. Viegli nebija, bet saņēmāmies, un tas ir pats galvenais."
Par pārliecinošo zaudējumu otrajā setā viņš norāda, ka tāds ir volejbols. "Arī pretiniekiem ir seši spēlētāji, kuri grib uzvarēt un kuri nedos nekādas brīvās bumbas," viņš saka. "Ir jācīnās par katru laukuma centimetru." Pirms spēles piektdien ar Vācijas valstsvienību šobrīd galvenais ir atjaunoties un nedaudz atpūsties, bet jau ceturtdien ar treniņiem sāksies gatavošanās piektdienas spēlei, skaidroja volejbolists.
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D grupas turpmākajās spēlēs Latvijas izlase piektdien spēlēs ar Vāciju, svētdien - ar olimpisko čempioni Franciju, otrdien - ar Šveici un nākamtrešdien - ar Turciju.
Latvijas izlase vietu finālturnīrā izcīnīja 2025. gada augstā, G kvalifikācijas grupā aiz Slovākijas ieņemot otro vietu, bet apsteidzot Kosovu. Latvijas volejbolisti kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram kā labākā no otrās vietas ieņēmušajām komandām Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlē trešo reizi.
Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlē arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases. Četras labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā.
Uģim Krastiņam izlasē palīdz treneris Mārcis Obrumans, statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
Latvijas valstsvienības sastāvs:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
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otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Eduards Dūdens;
diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.