Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionātu sāk ar skaistu uzvaru pār mājiniekiem
Latvijas vīriešu volejbola izlase trešdien Klužā-Napokā ar uzvaru pār mājiniekiem sāka Eiropas čempionātu.
Latvijas izlase D grupas mačā uzvarēja ar 3-1 (26:24, 18:25, 25:21, 26:24). Spēli labāk sāka mājinieki (3:1), seta vidū vadību pārņēma Latvijas izlase, panākot 15:12, taču pēc tam mājinieki uzvarēja septiņas no astoņām izspēlēm, izvirzoties vadībā ar 19:16.
Uzvarētājiem komandas kapteinis Kristaps Šmits guva 14 punktus, trīs no punktiem sakrājot blokā. 12 punktus guva uz maiņu laukumā nākušais Jānis Medenis, Gustavs Freimanis pusi no desmit punktiem sakrāja blokā, deviņus punktus guva Renārs Jansons, astoņus - uz maiņu laukumā nākušais Kristers Landzāns un septiņus - Eduards Dūdens.
Latvieši atspēlējās ar diviem Gustava Freimaņa blokiem un setu uzvarēja pēc Renāra Jansona uzbrukuma - 26:24. Lai arī pirmo punktu otrajā setā guva latvieši, Rumānijas izlase drīz panāca 6:1, vairāku punktu pārsvaru nosargājot līdz seta beigām un setu ar 25:18 uzvarot pēc cēlāja Klaudiu Dimitru māņu sitiena ar otro skārienu.
Trešā seta sākumā divu punktu vadību (3:1) ieguva Latvijas izlase, taču sets ritēja līdzīgā cīņā. Seta vidū latvieši panāca triju punktu pārsvaru (16:13), bet nākamos trīs punktus guva rumāņi.
Pēdējoreiz setā neizšķirts bija ar rezultātu 19:19, bet setam punktu ar bloku lika Freimanis - 25:21.
Ceturto setu labāk sāka Latvijas izlase, panākot 4:1, bet pēc tam - 14:10. Mājinieki rezultātu izlīdzināja (16:16), bet galotnē latvieši atspēlēja divu setu deficītu un ar laukumā uz maiņu nākušā Armanda Rokjāna "eisu" uzvarot ar 26:24.
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Spēles laikā Latvijas izlases treneris Uģis Krastiņš veica vairākas veiksmīgas maiņas, otrajā setā Armanda Rokjāna vietā laukumā nākot Jānim Medenim, bet trešajā setā Jansonu nomainot Kristeram Landzānam.
D grupas turpmākajās spēlēs Latvijas izlase piektdien spēlēs ar Vāciju, svētdien - ar olimpisko čempioni Franciju, otrdien - ar Šveici un nākamtrešdien - ar Turciju.
Pirmajā B grupas spēlē Sofijā Bulgārija ar 3-0 (25:17, 25:19, 25:18) pieveica Ziemeļmaķedoniju.
Uzvarētājiem Aleksandars Nikolovs guva 19 un Denislavs Bardarovs - 15 punktus. Viesiem astoņus punktus guva Nikola Gjorgijevs.
Rumāņi pirms grupu turnīra izlozes varēja izvēlēties vienu no izlasēm, kuru viņi gribētu redzēt spēlējam Klužā-Napokā, un izvēle krita uz Latviju.
Latvijas izlase ar rumāņiem oficiālās spēlēs pirms trešdienas mača bija tikusies astoņas reizes, uzvaras dalot uz pusēm. 2006. un 2007. gadā komandas Eiropas čempionāta kvalifikācijā un Eiropas līgā aizvadīja sešas spēles, pirmās trīs uzvarot latviešiem, bet nākamās trīs - rumāņiem.
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2025. gadā Latvijas izlase Eiropas Zelta līgas izbraukuma mačā zaudēja trīs setos, bet šogad Eiropas līgas turnīrā Rīgā ar 3-0 uzvarēja.
Abas izlases šogad vasaras sakumā spēlēja Eiropas līgā. Latvijas izlase ar 10 punktiem sešās spēlēs ieņēma 13. vietu, bet Rumānija ar astoņiem punktiem - 17. vietu 27 komandu turnīrā. Latvijas izlases kapteinis šajā turnīrā ir Kristaps Šmits.
Latvijas izlase vietu finālturnīrā izcīnīja 2025. gada augstā, G kvalifikācijas grupā aiz Slovākijas ieņemot otro vietu, bet apsteidzot Kosovu. Latvijas volejbolisti kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram kā labākā no otrās vietas ieņēmušajām komandām Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlē trešo reizi.
Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlē arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases.
Četras labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā.
Uģim Krastiņam izlasē palīdz treneris Mārcis Obrumans, statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
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Latvijas valstsvienības sastāvs:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Eduards Dūdens;
diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.