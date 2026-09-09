"Mogo"/RSU sāk sezonu ar pārliecinošu uzvaru pār "Rīgas HS"/"Dinaburga"
"Mogo"/"Rīgas Stradiņa Universitāte" ("Mogo"/RSU) trešdien Rīgā svinēja uzvaru "Optibet" Hokeja līgas (OHL) spēlē.
Rīdzinieki savā pirmajā līgas spēlē šosezon ar 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) pieveica "Rīgas HS"/"Dinaburga" komandu, kam tas bija otrais zaudējums.
15. minūtē rezultātu atklāja Ernests Krūms, bet otrajā periodā mājinieku pārsvaru palielināja Rūdolfs Polcs, savus otros vārtus iemetot mazākumā - 3:0.
46. minūtē vārtus guva Jānis Zemītis, bet viesiem vienīgos vārtus 58. minūtē guva Armands Apsītis.
Uzvarētāju rindās bez Polca pa diviem rezultativitātes punktiem sakrāja arī Krūms, Zemītis (abiem - 1+1), Kristaps Sotnieks un Kaspars Daugaviņš (abiem - 0+2).
Mājinieku vārtos 43 no 44 metieniem atvairīja Kārlis Mežsargs.Mājiniekiem par labāko tika atzīts Polcs, bet viesiem - uzbrucējs Artūrs Ševčenko.
Šosezon OHL spēlē "Mogo"/RSU, "Zemgale"/LBTU, Kijivas "Capitals", "Liepājas hokeja komanda", Rīgas "Prizma"/RTU, Rīgas HS/"Dinaburga", Tallinas "Panter", Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks".
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Pamatturnīrā komandas aizvadīs četru apļu turnīru, katrai spēlējot 32 mačus.Pēc pamatturnīra izslēgšanas spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu. Savukārt komandas, kuras no Latvijas un Lietuvas vienībām pamatturnīru noslēgs augstākajā vietā, tiks atzītas par savu valstu čempionēm.
Pērn par OHL čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva "Mogo"/RSU, kas finālsērijā ar 4-1 pieveica "Zemgale"/LBTU.