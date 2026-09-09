"Ventspils" basketbolistiem pārliecinoša uzvara pārbaudes spēlē ar "Liepāju"
Latvijas basketbola komanda "Ventspils" trešdien savā laukumā pārbaudes mačā uzvarēja "Liepāju", savā "Facebook" kontā ziņo Ventspils klubs.
Latvijas vicečempione "Ventspils" bija pārāka ar 86:68. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 19 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Ronijs Degrejs, 13 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja Bogdans Briņuks, bet 10 punktus, 10 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles - Romels MAnsels.
Iepriekšējās pārbaudes spēlēs "Ventspils" ar 67:107 piekāpās Lietuvas komandai "Gargždai" un ar 103:67 uzvarēja citu Lietuvas komandu "Jonava".
Ceturtdien ventspilnieki savā laukumā tiksies ar "Ogri", 16. septembrī izbraukumā - ar Lietuvas klubu "Mažeikiai", bet vēl viena spēle pret pagaidām nenosauktu pretinieku ir plānota 19. septembrī.
Iepriekšējā sezonā "Ventspils" kļuva par Latvijas vicečempioni un izcīnīja otro vietu Latvijas kausā, abos finālos atzīstot Valmieras kluba pārākumu. Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā ventspilnieki tika līdz ceturtdaļfinālam.