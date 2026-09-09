Par virslīgas augusta labāko spēlētāju atzīts liepājnieks Oloko Ede
Par "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas augusta labāko spēlētāju atzīts "Liepājas" uzbrucējs Džozefs Oloko Ede, savukārt par mēneša labāko treneri - "Audas" galvenais treneris Didjē Zaneti, vēsta sacensību rīkotāji.
Augustā "Liepāja" aizvadīja piecas spēles, izcīnot trīs uzvaras un piedzīvojot divus zaudējumus. Liepājnieki pārspēja "Super Novu", "Grobiņu" un čempioni "Riga", bet piekāpās "Tukums 2000" vienībai un pārceltajā 23. kārtas spēlē "Audai".
25 gadus vecais Nigērijas uzbrucējs Oloko Ede augustā laukumā devās četrās no piecām "Liepājas" spēlēm un visās četrās piedalījās vismaz vienā vārtu guvumā. Uzvarās pār "Grobiņu" un "Riga" viņš katrā mačā guva divus vārtus un atdeva vienu rezultatīvu piespēli. Uzvarā pār "Super Novu" uzbrucējs izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm, bet zaudējumā pret "Tukums 2000" guva vienus vārtus.
Kopumā četrās augustā aizvadītajās spēlēs Oloko Ede guva piecus vārtus un atdeva četras rezultatīvas piespēles. Šī Oloko Edem ir trešā sezona virslīgas čempionātā. 2024. gadā viņš pārstāvēja "Jelgavu", 26 spēlēs gūstot 11 vārtus, bet pagājušajā sezonā pievienojās "Liepājai" un 19 spēlēs izcēlās ar vieniem gūtiem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli. Savukārt šo sezonu uzbrucējs sāka "Tukums 2000" sastāvā, ko pārstāvēja uz īres tiesību pamata. Oloko Ede par virslīgas mēneša labāko spēlētāju atzīts jau otro reizi šosezon. Pirmo reizi balvu viņš ieguva maijā, kad pārstāvēja "Tukums 2000".
Ar 23 gūtajiem vārtiem Oloko Ede patlaban ir virslīgas rezultatīvākais spēlētājs. Viņa tuvākā sekotāja Muhameda Badamosi ("Riga") kontā ir 19 vārtu guvumi.
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Uz virslīgas augusta labākā spēlētāja balvu kopumā pretendēja seši futbolisti - Džozefs Oloko Ede, Muhameds Badamosi ("Riga"), Martins Hašeks ("Jelgava"), Jānis Beks ("Daugavpils"), Musa Uedraogo un Jevgenijs Miņins (abi - "Auda").
Mēneša labākā spēlētāja kandidātus izvirza Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padome sadarbībā ar biedrību "Latvijas Futbola Virslīga". Pēc kandidātu izvirzīšanas uzvarētāju nosaka balsojumā, kurā piedalās Latvijas sporta mediju pārstāvji un līdzjutēji sociālajās platformās "Facebook" un "Instagram".
Tikmēr "Auda" galvenais treneris Zaneti par mēneša labāko treneri atzīts pirmo reizi karjerā. Franču speciālista vadībā "Auda" augustā aizvadīja četras virslīgas spēles, izcīnot trīs uzvaras un vienreiz spēlējot neizšķirti. "Auda" pārspēja "Jelgavu", "Tukums 2000" un "Liepāju", bet mačs pret "Super Novu" noslēdzās neizšķirti 1:1.
Zaneti par "Audas" galveno treneri kļuva 2025. gada izskaņā un kopā ar komandu izcīnīja Latvijas kausu. Šosezon martā, aprīlī un maijā par mēneša labāko treneri tika atzīts Viktors Morozs no RFS, bet jūnijā un jūlijā šo apbalvojumu saņēma "Riga" stūrmanis Adrians Guļa.
Mēneša labāko treneri nosaka Latvijas Futbola federācijas Treneru padome sadarbībā ar biedrību "Latvijas Futbola Virslīga".