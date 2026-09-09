Jutīsies kā mājās. Latvijas basketbolistiem kvalifikācijas izbraukuma mačs novembrī pret Izraēlu notiks Rīgā
Latvijas vīriešu basketbola izlasei nākamajā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā ieplānotais izbraukuma mačs pret Izraēlu paredzēts "Xiaomi Arena" Rīgā, informē Latvijas Basketbola savienība.
Kopš Izraēlas un Palestīnas konflikta saasinājuma šīs valsts basketbola izlase savus mājas mačus kvalifikācijās aizvadījusi Latvijā. Izņēmums nav bijis arī 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācija, kurā tā mājas spēles aizvada Rīgā, tiesa, bez skatītājiem tribīnēs.
Latvija saplosa Izraēlu Pasaules kausa kvalifikācijā; 30.08.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase 30. augustā Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas otrajā mačā pieveica Izraēlas valstsvienību.
Latvijai ar Izraēlu paredzēta spēle 30. novembrī, kur mājinieces statusā būtu tieši Izraēla, kuru abu komandu pirmajā spēlē latvieši pārspēja ar 85:70. Sākotnēji Izraēla vēlējās šo spēli aizvadīt savā valstī, tomēr, kā ziņo Latvijas Basketbola savienība, tad pēc savstarpējām pārrunām panākts, ka mačs notiks Latvijā, turklāt ar skatītājiem tribīnēs. Spēles sākuma laiks gan vēl nav zināms. Tas gan nozīmē, ka nākamajā logā Latvijas basketbolistiem principā būs divas mājas spēles - 27. novembrī pret Vāciju un vēlāk arī "izbraukuma" mačs pret Izraēlu. Divas uzvaras dotu vēl nelielu intrigu par cerību saglabāšanu sasniegt finālturnīru.
Pirms novembra spēlēm Izraēlas izlase (bilance 2-6) jau zaudējusi cerības kvalificēties Pasaules kausa izcīņai, bet Latvijas valstsvienībai (4-4) izredzes vēl saglabājušās. Lai tās piepildītos, vajadzīgas uzvaras visās četrās atlikušajās spēlēs. Izraēlas vienība latviešiem tradicionāli bijusi neērta pretiniece (oficiālajās spēlēs 3-7), tomēr no pēdējās tikšanās reizes palikušas labas atmiņas – 30. augustā Rīgā Latvijas valstsvienība uzvarēja ar 85:70.