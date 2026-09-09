Bijušā F-1 čempiona Kimi Reikenena dēls dodas tēva pēdās un sāk ceļu uz Pirmo formulu
Bijušā pasaules čempiona Pirmajā formulā (F-1) soma Kimi Reikenena dēls Robins pievienojies "Red Bull" junioru komandai
11 gadus vecais Robins Reikenens pievienojies "Red Bull" junioru akadēmijas programmai, kuru savulaik izgāja četrkārtējie F-1 čempioni Makss Verstapens no Nīderlandes un vācietis Sebastjans Fetels. Cauri komandas akadēmijai izgājuši arī tādi F-1 piloti kā Karloss Sainss un citi.
"Mēs visi esam ļoti priecīgi un sajūsmināti, ka Robinam ir dota iespēja turpināt savu autosportista karjeru, kļūstot par "Red Bull" jauno braucēju programmas dalībnieku," trešdien paziņojumā sacīja viņa tēvs. "Viņi piedāvā ļoti pārliecinošu un visaptverošu programmu, lai turpmākajos gados attīstītu un veicinātu Robina izaugsmi, kā arī sniegtu viņam visu nepieciešamo pieredzi, lai attīstītu viņa dabisko talantu, kas līdz šim pilnībā apliecināts visās viņa kartinga gaitās."
"Robins jau ir nodemonstrējis izcilas spējas kartingā," piebilda "Red Bull" komandas vadītājs. "Viņa ātrums, sacīkšu prasmes un dabiskais talants ir padarījuši viņu par vienu no daudzsološākajiem jaunajiem braucējiem savā vecuma grupā. Vienlaikus viņš pārsteidz ar savu briedumu, mierīgo pieeju un skaidro koncentrēšanos uz braukšanu. Mūsu mērķis ir attīstīt viņu soli pa solim, neuzliekot uz viņa pleciem nevajadzīgu slodzi. Ceļš cauri autosportam ir garš, un mēs viņam dosim laiku, atbalstu un resursus, kas nepieciešami, lai maksimāli palielinātu savu potenciālu. Mēs ļoti ceram spert nākamos soļus viņa ceļojumā kopā ar Robinu un viņa ģimeni."
Kimi Reikenens par F-1 pasaules čempionu kļuva 2007. gadā ar "Ferrari" formulu. Tāpat viņš ir pārstāvējis "Sauber", "McLaren", "Lotus" un "Alfa Romeo" vienības, karjeru noslēdzot 2021. gadā. Kopumā soms uzvarēja 21 posmā un 103 reizes stājās uz goda pjedestāla.
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