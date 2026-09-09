Paraksta saprašanās memorandu par Latvijas Olimpiādes rīkošanu Rīgā
Rīgas pašvaldība ar Latvijas Olimpisko komiteju parakstījusi saprašanās memorandu par Latvijas V Olimpiādes rīkošanu galvaspilsētā.
Trešdien, 9. septembrī, Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs un Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Raimonds Lazdiņš parakstīja memorandu par sadarbību Latvijas V Olimpiādes un ar to saistīto ģimeņu un tautas pasākumu kompleksa rīkošanu Rīgā 2029. gada vasarā.
“Sports palīdz cilvēkiem būt veselākiem, satuvina kopienas un dod bērniem un jauniešiem iespēju augt aktīvā vidē. Vēlamies, lai Rīga ir pilsēta, kur sports ir pieejams ikvienam un kur lielie sporta notikumi iedvesmo arvien vairāk cilvēku kustēties. Tāpēc Latvijas Olimpiādes un citu sporta pasākumu rīkošana Rīgā ir iespēja ne tikai pulcēt mūsu labākos sportistus, bet arī radīt īstus sporta svētkus visai pilsētai,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
“Šodien spertais solis ir būtisks Latvijas sporta dzīvē un iezīmē ilgtermiņa sadarbību starp Latvijas Olimpisko komiteju un Rīgas domi. Parakstītais Saprašanās memorands par Latvijas Olimpiādes atjaunošanu un Olimpisko festivālu ģimenēm 2029. gadā Rīgā parāda mūsu kopīgo apņemšanos veicināt sabiedrības fizisko attīstību un veselību, kas šobrīd ir viena no galvenajām LOK prioritātēm. Šie pasākumi ne tikai iedvesmos iedzīvotājus aktīvākam dzīvesveidam, bet arī radīs būtisku ekonomisko un kultūras devumu Rīgai, piesaistot viesus kā no citām Latvijas pašvaldībām, tā arī no ārvalstīm,” atzīst LOK prezidents Raimonds Lazdiņš. Viņš apstiprina, ka sarunas apliecināja, ka sadarbības potenciāls ir daudz plašāks, piemēram, apvienojot spēkus starptautiskā mēroga projekta Baltijas māja ietvaros Losandželosas olimpiskajās spēlēs, caur kuru Rīgas un Latvijas vārds izskanētu gan Baltijā un Eiropā, gan otrpus okeānam.
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Memoranda mērķis ir noteikt sadarbības rāmi, pamatprincipus un tālāko rīcību starp pašvaldību un LOK, lai kopīgi noorganizētu Latvijas V Olimpiādi 2029. gada vasarā Rīgā. Pasākums ietver valsts nozīmes pieaugušo kompleksās sacensības olimpiskajos un neolimpiskajos sporta veidos, kurās piedalās Latvijas pašvaldību izlases – delegācijas, un to sastāvā – valsts labākie sportisti individuālajos sporta veidos un sporta spēļu komandās, kā arī ģimeņu un tautas sporta pasākumu kompleksu.
Latvijas Olimpiskā komiteja apņemas nodrošināt vispārējo sportisko, metodisko un organizatorisko vadību, sadarbībā ar sporta veidu federācijām izstrādāt un apstiprināt Latvijas V Olimpiādes sacensību nolikumu, sporta veidu nolikumus un norises kalendāru. Savukārt sadarbībā ar pašvaldību izstrādāt un īstenot ģimeņu un tautas sporta pasākumu kompleksa koncepciju un aktivitāšu programmu. Pašvaldība arī apņemas nodrošināt pārvaldībā esošās sporta infrastruktūras un publiskās ārtelpas teritoriju pieejamību pasākuma vajadzībām, nodrošināt sabiedrisko kārtību, drošību un satiksmes organizāciju pasākuma norises vietās.