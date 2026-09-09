Apvienosies zem viena jumta? Eirolīgas klubu īpašnieki vērtēs NBA piedāvājumu
Itālijas medijs "La Gazzetta dello Sport" ziņo, ka 5. oktobrī Itālijā notiks reta ULEB Eirolīgas klubu īpašnieku sanāksme, kuras viens no punktiem būs pārdošanas piedāvājuma izvērtēšana no NBA.
Medijs ziņo, ka Eirolīgas klubu īpašnieki sapulcējās reti. Ierasti to sapulce tiek rīkota, kad uz galda nonācis kāds lielāks jautājums, un šoreiz tāds visdrīzāk ir saistīts ar NBA piedāvājumu iegādāties Eirolīgu, visdrīzāk līgas zīmolu. Tāpat tiks apspriesta līgas paplašināšanās plāni (ir plānots, ka ar 2027./2028. gada sezonu tajā piedalīsies 24 komandas), un citi jautājumi.
Ar 2027./2028. gada sezonu plānots, ka Eiropā parādīsies jauns turnīrs - NBA Europe jeb Eiropas līga. Tas izveidots NBA un FIBA kopējās sadarbības rezultātā. Sagaidāms, ka sākotnēji līgā piedalīsies 16 komandas, no kurām 12 būs patstāvīgas dalībnieces, bet četras mainīgas (tās sasniegs turnīru caur kvalifikāciju). Pirmajā sezonā vietu automātiski iegūs FIBA Čempionu līgas 2026./2027. gada sezonas čempione un fināliste. Turnīram pamats ņemts no FIBA Čempionu līgas, kurā ilgus gadus spēlējusi Latvijas komanda "VEF Rīga".
Līdz 2026. gada 30. jūnijam potenciālajām klubu franšīzēm bija iespēja pieteikties dalībai turnīrā. To paveica 20 īpašnieku grupas, kuras pārstāvēja 12 mērķa pilsētas no septiņām Eiropas valstīm. Šāda turnīra izveide var izveidot krietni saspīlētāku konkurenci ar pēdējo gadu Eiropas spēcīgāko klubu turnīru ULEB Eirolīgu, kuras atsevišķas komandas var lemt pāriet uz NBA rīkoto turnīru.
Eirolīgas un NBA vadības jau iepriekš veikušas pārrunas par iespējamo sadarbību, kas, iespējams, vienā no formām var realizēties kā sava zīmola pārdošana un pievienošanās NBA projektam. Vēl nesen, septembra sākumā, Eirolīgas prezidents Čušs Bueno atklāja, ka savstarpējai sadarbībai jābūt izdevīgai abām pusēm. "Ja būs divas līdzvērtīgas līgas, tad Eiropas tirgus kļūs fragmentārs. Kritīs tā vērtība ne tikai finansiāli, bet arī no mediju tirgus viedokļa un fanu ieinteresētības. Abas puses esam teikušas - ja nespēsim vienoties, tad mēs turpināsim strādāt pēc jau esošajiem plāniem."
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"Tai jābūt partnerībai, kur iegūst abas puses, nevis tikai viena," vēl pirms pāris dienām secināja Eirolīgas prezidents. "Zinām, ka NBA var palīdzēt organizēt lietas, tāpēc mums viņiem ir jāseko, taču arī NBA jāņem vērā šeit esošie klubi, kuriem ir daudz ko piedāvāt." Pagaidām nav zināms, kāda summa no NBA puses piedāvāta par Eirolīgas iegādi. Bueno savas funkcionāra karjeras laikā ilgus gadus strādājis NBA kā Eiropas, Āfrikas un Tuvo austrumu (EMEA) viceprezidents. Par Eirolīgas prezidentu viņu iecēla 2026. gada februārī.
NBA komisārs Ādams Silvers iepriekš paudis, ka šāda līga var pavērt iespēju paplašināt sezonas laikā notiekošo NBA kausa izcīņu. "Varam iztēloties, ka turnīrā spēlē komandas no Eiropas, potenciāli pat Āfrikas klubi. Piemēram, neredzu iemeslu, kāpēc pie četrām komandām Eiropā nevarētu izbraukumā doties "Knicks" vai "Nets", nospēlēt trīs spēles un braukt atpakaļ."