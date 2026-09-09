Losandželosas "Lakers" atklās pieminekli leģendārajam trenerim Filam Džeksonam
Nacionālās basketbola asociācijas klubs Losandželosas "Lakers" nākamgad pie savas arēnas pilsētas centrā atklās bijušā trenera Fila Džeksona pieminekli, pavēstījusi komanda.
"Lakers" otrdien paziņoja par plānu godināt Džeksonu, kurš divos galvenā trenera amata periodos, kopumā 11 sezonās, palīdzēja "Lakers" klubam izcīnīt piecus čempiontitulus un septiņas reizes iekļūt NBA finālos. Statuju paredzēts atklāt 9. aprīlī pirms "Lakers" mājas spēles pret Minesotas "Timberwolves" komandu.
Slavenais treneris "Lakers" vadīja no 1999. līdz 2004. gadam un no 2005. gada līdz 2011. gadam. Pirms pievienošanās Losandželosas komandai Džeksons deviņas sezonas bija Čikāgas "Bulls" galvenais treneris, ar komandu izcīnot sešus čempiontitulus. Džeksona vadībā "Lakers" par čempioniem kļuva trīs gadus pēc kārtas no 2000. gada, kā arī izcīnīja titulus 2009. gadā un 2010. gadā. Viņa vadībā "Lakers" iekļuva arī NBA finālos 2004. gadā un 2008. gadā.
Džeksons ar 610 uzvarām ir "Lakers" kluba rekordists treneru vidū. Visās sezonās viņa vadītā komanda sasniedza izslēgšanas spēles. Džeksons būs devītā ar "Lakers" saistītā persona, kurai tiks veltīta statuja "Star Plaza" laukumā pie komandas arēnas. Viņš pievienosies Īrvinam "Maģiskajam" Džonsonam, Karīmam Abduldžabaram, Džerijam Vestam, Elginam Beiloram, Kobem Braientam, Šakilam O’Nīlam, komentētājam Čikam Hērnam un bijušajam trenerim Petam Railijam, kura statuja tika atklāta šā gada sākumā.
Džeksona 11 čempiontituli kā galvenajam trenerim ir visvairāk NBA vēsturē. Viņš ir arī divkārtējs NBA čempions kā spēlētājs Ņujorkas "Knicks" rindās un Basketbola slavas zāles loceklis.