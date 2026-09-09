Mājinieki soļo tālāk "US Open": Pegula sasniedz pusfinālu dāmām, Šeltons piecu setu drāmā no kroņa gāž Alkarasu
Noskaidroti nākamie pusfinālisti sezonas noslēdzošajā "Grand Slam" tenisā ASV atklātajā čempionātā.
Sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - pusfinālu otrdien sasniedza ar trešo numuru izsētā mājiniece Džesika Pegula. Ceturtdaļfināla mačā pasaules trešā rakete ar 3-6, 6-4, 6-3 pārspēja ar 27. numuru izsēto tautieti Emmu Navarro (WTA 27.). Cīņā par vietu finālā Pegulas pretiniece būs ranga līdere un pēdējo divu "US Open" uzvarētāja baltkrieviete Arina Sabaļenka, kura ceturtdaļfinālā ar 7-6 (7:1), 3-6, 7-6 (10:7) pieveica čehieti Lindu Noskovu (WTA 6.).
Pārējos ceturtdaļfināla dueļos trešdien WTA ranga vicelīdere Jeļena Ribakina no Kazahstānas tiksies ar ķīnieti Dženu Sjiņveņu (WTA 121.), bet mājiniece Korija Gofa (WTA 4.) mērosies spēkiem ar krievieti Mirru Andrejevu (WTA 5.).
Tikmēr vīriešu sacensību pusfinālu otrdien kā pirmais sasniedza ar 11. numuru izsētais amerikānis Frensiss Tiafo (ATP 12.), kurš ceturtdaļfinālā ar 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10:6) pieveica savu tautieti Aleksu Mikelsenu (ATP 46.). Vēl vienā ceturtdaļfināla mačā ar otro numuru izsētais spānis Karloss Alkarass (ATP 3.) piecu setu un vairāk nekā četras ar pusi stundas ilgā cīņā piekāpās mājiniekam Benam Šeltonam (ATP 9.).
Ar astoto numuru izsētais Šeltons pārspēja 2022. gada un pagājušā gada čempionu ar 6-7 (5:7), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10:7). Izšķirošā seta taibreikā amerikānis atspēlējās no 3:5. Mačs pēc vietējā laika noslēdzās plkst. 3.34 naktī, kas ir visu laiku visvēlāk pabeigtā spēle "US Open" vēsturē. Šeltons ar Tiafo tiksies pusfinālā, nodrošinot, ka kāds no ASV tenisistiem cīnīsies arī finālā.
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Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
HOW!?— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
This match is from another dimension! pic.twitter.com/GVedyHxdy2
Atlikušajos ceturtdaļfināla mačos trešdien spēlēs galvenais favorīts Aleksandrs Zverevs (ATP 2.) un nīderlandietis Botiks van de Zandshulps (ATP 70.), bet krievs Karens Hačanovs (ATP 50.) mērosies spēkiem ar beļģi Aleksandru Bloksu (ATP 34.). Pērn par ASV atklātā čempionāta uzvarētāju vīriešu sacensībās kļuva spānis Karloss Alkarass, bet sieviešu konkurencē nepārspēta palika baltkrieviete Arina Sabaļenka.
ASV atklātais čempionāts norisināsies līdz 13. septembrim.