10 Supercar, pirotehnika un trīs stāvu augsti lēcieni - Biķerniekos gatavojas nakts rallijkrosam
Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē Rīgā gaidāms viens no krāšņākajiem un aizraujošākajiem autosporta sezonas izskaņas notikumiem – LV BET NAKTS RALLIJKROSS.
Divu dienu garumā trasē norisināsies rallijkrosa čempionāta izšķirošās cīņas, bet kulmināciju sacensības sasniegs diennakts tumšajā laikā, kad izgaismotajā Biķernieku trasē tiks aizvadīti sezonas izšķirošie finālbraucieni. Uz starta gaidāmi vismaz 10 jaudīgās Supercar klases auto, savukārt īpašo nakts rallijkrosa atmosfēru papildinās vērienīga izklaides programma – lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā, pasaules līmeņa moto frīstaila priekšnesumi un citas aktivitātes.
Viens no gaidītākajiem LV BET Nakts rallijkrosa notikumiem būs Supercar klases cīņas, kurās uz starta gaidāmas vismaz 10 pilnpiedziņas rallijkrosa automašīnas. Supercar ir rallijkrosa jaudīgākā un iespaidīgākā klase – pilnpiedziņa, iespaidīgs paātrinājums un ļoti ciešas cīņas startā un pirmajos līkumos. Papildu motivāciju sportistiem šogad nodrošinās MKM MEŽS SUPERCHARGE īpašais balvu fonds. TOP 3 braucēji savā starpā sadalīs ievērojamu naudas balvu, tāpēc līdzās cīņai par čempionāta rezultātu gaidāma vēl viena principiāla cīņa par vietu labāko trijniekā.
Par neatņemamu Nakts rallijkrosa tradīciju jau kļuvusi jaudīgās un vienmēr intriģējošās BMW RX3000 klases “Starta karaļa” noskaidrošana. Rallijkrosā starts ir viens no izšķirošākajiem brauciena momentiem, un BMW RX3000 klasē, kur cīņas allaž ir īpaši ciešas, dažas pirmās sekundes sola pamatīgu intrigu. Braucējs, kurš pēc starta pirmais sasniegs noteikto atzīmi aiz pirmā līkuma, kļūs par “SKY POWER Starta karali” un saņems 1000 eiro naudas balvu no SIA “Sky Power”. Šeit visu izšķirs reakcija, saķere un precizitāte cīņā par pirmo līkumu.
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LV BET Nakts rallijkross nebūs tikai par spraigām cīņām trasē. Viens no pasākuma kulminācijas brīžiem būs lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā, kad virs Biķernieku trases tiks veidota īpaša dronu horeogrāfija, ko papildinās gaismu un pirotehnikas elementi. Kopā ar izgaismoto trasi un rallijkrosa automašīnām tas radīs īpašu un iespaidīgu autosporta sezonas noslēguma atmosfēru.
Starp rallijkrosa cīņām skatītājus priecēs arī īpaši viesi – pasaules līmeņa “SBA Freestyle” moto frīstaila šovs. SBA jeb Super Bad Alex ir Latvijā pazīstamā moto frīstaila braucēja Mārtiņa Aleksandroviča iesauka un viņa veidotās šovu programmas nosaukums. LV BET Nakts rallijkrosa laikā divi augsta līmeņa moto frīstaila akrobāti, viens no tiem Sebastians Vestberijs (Sebastian Westberg) kurš startējis prestižajās Red Bull X-Fighters sacensībās Madridē un izcīnījis 2. vietu, skatītājus pārsteigs ar iespaidīgiem lēcieniem un sarežģītām triku kombinācijām uz motokrosa motocikliem. Lēcienu distance sasniegs aptuveni 25 metrus, bet augstums - pat 12 metrus, kas pielīdzināms aptuveni trīsstāvu mājas augstumam. Lidojuma laikā sportisti izpildīs dažādus akrobātiskos elementus, tostarp atmuguriskā salto (backflip) kombinācijas.
Nakts tēma turpināsies arī ārpus sacensību braucieniem, jo pasākuma laikā norisināsies auto izgaismošanas konkurss, kurā gaismas un radoši tehniskie risinājumi pārvērtīs automašīnas par daļu no kopējā Nakts rallijkrosa šova. Divu dienu garumā Biķerniekos vienuviet satiksies autosports un izklaide – čempionāta izšķirošās cīņas, vismaz 10 Supercar, nakts finālbraucieni, īpašas naudas balvas sportistiem, moto frīstails, droni un pirotehnika.
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Skatītājiem pieejamas biļetes klasiskajā A tribīnē, no kuras būs lieliska iespēja vērot vienas no spraigākajām cīņām trasē, tostarp startus un cīņu par pozīcijām pirmajā līkumā. Pieejama arī autostāvvieta Biķernieku kompleksās sporta bāzes teritorijā, iebraukšana – 9. vārti. Biļetes pieejamas “Biļešu Serviss” kasēs un tiešsaistē. Biļetes cena var mainīties atkarībā no biļešu tirgotāja piemērotajām komisijas maksām.
18. un 19. septembrī esi Biķernieku trasē un piedzīvo LV BET NAKTS RALLIJKROSU klātienē!
Programmā:
· rallijkrosa čempionāta izšķirošās cīņas;
· finālbraucieni īpašā nakts atmosfērā;
· vismaz 10 Supercar uz starta;
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· MKM MEŽS SUPERCHARGE ar 2100 eiro balvu fondu TOP 3 braucējiem;
· “SKY POWER Starta karalis” ar 1000 eiro naudas balvu;
· lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā;
· pasaules līmeņa “SBA Freestyle” moto frīstaila šovs ar diviem akrobātiem;
· auto izgaismošanas konkurss;
· īpaši viesi un papildu aktivitātes skatītājiem.