Kambala pret Zuti, divas čempiona jostas un 15 cīņas vienā vakarā: Rīgu pārņems “BAZARA 0 Fight Club IV”
Cīņu nedēļa ir klāt: jau sestdien, 12. septembrī, Rīgas Xiaomi Arēnā notiks “BAZARA 0 Fight Club IV”, kas vienā vakarā pulcēs trīsdesmit cīkstoņus piecpadsmit dueļos: trīs priekšcīņās un divpadsmit cīņās galvenajā programmā. Vakars aptvers īpašos BAZARA 0 hibrīdformātus, un uz spēles būs arī divas čempiona jostas.
“BAZARA 0 Fight Club IV” galvenajā cīņā BAZARA 0 dibinātājs Daņiks Vesņenoks stāsies pretī Ukrainas kailo dūru cīkstonim Bovaram “The Gladiator” Hanakovam. Vesņenoks ir bijušais WKN Eiropas MMA čempions pusvieglajā svarā, ar profesionālo MMA bilanci 11-3 un pieredzi Top Dog, taču pats atzinis, ka tieši kailo dūru cīņās priekšrocība pieredzē ir pretiniekam. Hanakovam kailo dūru cīņās ir bilance 5-3, kas nākusi caur Top Dog, BYB, BKFC un Klan FC, tostarp uzvara BKFC vakara otrajā galvenajā cīņā ASV.
Vakara otrajā galvenajā cīņā viens pret otru stāsies divi janvāra “BAZARA 0 Fight Club III” uzvarētāji: nepārspētais Latvijas profesionālais bokseris Francis Rozentāls un Džoiltons “Brazilian Sub-Zero” Luterbahs. Brazīlietim ir ap 70 profesionālu cīņu dažādos formātos, 41-11 profesionālā MMA bilance ar 30 priekšlaicīgām uzvarām un pieredze KSW, BRAVE CF, GLORY un citās starptautiskās organizācijās. Janvārī Xiaomi Arēnā viņš pēc tiesnešu lēmuma pārspēja bijušo WBO Eiropas čempionu Ričardu Bolotņiku.
Viens no vakara centrālajiem notikumiem būs arī Zaura Džavadova un Kristapa Zīles revanšs. Viņu pirmā cīņa “BAZARA 0 Fight Club III” noslēdzās ar pēdējā brīdī pievienotu ceturto raundu, Džavadova uzvaru un BAZARA 0 “Pound-for-Pound” kikboksa čempiona jostu, taču rezultāts izraisīja asas diskusijas. Šoreiz jautājumu jāpaliek mazāk: titulcīņa paredzēta piecos raundos pa trim minūtēm, un tās tiesāšanā iesaistīti starptautiski GLORY tiesneši.
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Otra titulcīņa būs Aleksandra Čerkesova un Azerbaidžānas pārstāvja Džabara Mustafajeva duelis par WAKO Pro Eiropas pagaidu čempiona titulu. Čerkesovs savās divās iepriekšējās BAZARA 0 cīņās izcīnījis divas priekšlaicīgas uzvaras un ir vairākkārtējs Latvijas un Baltijas K-1 čempions, WAK-1F Pro-Am pasaules čempions un WAKO pasaules čempionāta bronzas medaļnieks. Mustafajeva profesionālajā kontā ir 17 uzvaras un astoņi nokauti, bet viņa sasniegumu sarakstā ir WMF Muay Thai pasaules čempiona tituls, IFMA Eiropas kausa zelts un septiņi Azerbaidžānas čempiona tituli.
Ar sportiskiem tituliem vien vakara stāsti nebeidzas; bijušais Latvijas basketbola izlases un Eirolīgas spēlētājs Kaspars Kambala, kurš profesionālajā boksā oficiāli joprojām ir nepārspēts ar bilanci 4-0-1, tiksies ar Kristapu Zuti. Abi viens otru pazīst gadiem: Zutis savulaik bijis Kambalas menedžeris. Abi kļuva par pretinieku komandu kapteiņiem televīzijas projektā “Boksa akadēmija”, bet tagad pirmoreiz stāsies viens otram pretī cīņā.
Smagsvaros Arturs Skabarnieks mēģinās turpināt vienu no neparastākajām uzvaru sērijām Latvijas cīņu sportā. Viņa profesionālajā statistikā ir 11 cīņas, 11 uzvaras un 11 finiši jau pirmajā raundā. Pretī stāsies UFC, KSW, OKTAGON un UAE Warriors veterāns Luiss Enrike “Frankenstein” da Silva ar 20 profesionālām uzvarām un 18 nokautiem.
Savukārt Edgars Skrīvers, pirmais čempions Karate Combat vēsturē un 2025. gada WAKO pasaules čempions Full Contact disciplīnā, tiksies ar Peru karatē veterānu Hesusu Paukarkaju Lopesu. Abu ceļi Karate Combat krustojušies jau kopš 2018. gada, taču savstarpēju cīņu viņi līdz šim nav aizvadījuši.
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“BAZARA 0 Fight Club IV” iesildošās cīņas
“BAZARA 0 Fight Club IV” sāksies jau plkst. 18.00 ar trim īpašām iesildošajām cīņām, kuras bez maksas varēs vērot oficiālajā BAZARA 0 YouTube kanālā. Arēnas skatītājiem tas būs iemesls ierasties laicīgi!
Iesildošajās cīņās piedalīsies Lietuvas sportists Adols Kosporovičs, kurš amatieros sakrājis 34-8-2 bilanci un izcīnījis Eiropas zeltu pankrationā, tiksies ar Latviju un Tadžikistānu pārstāvošo Šokruku Rozikovu. Rozikova kontā ir 23-3-1 bilance, Latvijas MMA čempiona un Baltijas pankrationa čempiona tituli.
Astoņkārtējais Latvijas boksa čempions Aleksandrs Dmitrijevs stāsies pretī Lietuvas pārstāvim Dimeram Agasarjanam. Viņa bilance ir 43-5, bet sasniegumu sarakstā ir septiņi pasaules čempiona tituli šahboksā un 12 pasaules čempiona tituli pauerliftingā.
Trešajā priekšcīņā Latvijas pārstāvis Dmitrijs Lagušniks tiksies ar Pīteru Klārku. Klārkam ir pieredze džudo, MMA, K-1 un brīvajā cīņā, savukārt Lagušniks ierodas ar 19-6-0 bilanci, Latvijas pankrationa čempiona titulu un Eiropas MMA čempionāta medaļu.
“BAZARA 0 Fight Club IV” cīņu šova pilnā programma
Cīņu šova galvenajā programmā kopā paredzētas divpadsmit cīņas:
• Daņiks Vesņenoks pret Bovaru “The Gladiator” Hanakovu
• Francis Rozentāls pret Džoiltonu “Brazilian Sub-Zero” Luterbahu
• Kristaps Zutis pret Kasparu Kambalu
• Ričards Ozols pret Juri Zundovski
• Dans Bukovskis pret Lukasu Teijeiru
• Zaurs Džavadovs pret Kristapu Zīli
• Aleksandrs Čerkesovs pret Džabaru Mustafajevu
• Raimonds Aukštikalnis pret Ruslanu Mitjajevu
• Marats Jankovskis pret Ņikitu “El Futuro” Brici
• Arturs Skabarnieks pret Luisu Enriki “Frankenstein” da Silvu
• Edgars Skrīvers pret Hesusu “The Beast” Paukarkaju Lopesu
• Ričards Hauberts pret Raimondu “Jambo” Zepu
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“BAZARA 0 Fight Club IV” oficiālā svēršanās, biļetes un tiešraide
Pirms cīņu vakara sportisti pēdējoreiz satiksies aci pret aci oficiālajā svēršanās ceremonijā piektdien, 11. septembrī, plkst. 18.00 tirdzniecības centrā AKROPOLE Rīga. Svēršanās ir atvērta skatītājiem, un to būs iespējams vērot arī bezmaksas tiešraidē BAZARA0.LIVE.
Biļetes uz “BAZARA 0 Fight Club IV” klātienē pieejamas Biļešu Servisā. Pilns cīņu šovs būs pieejams arī attālināti, PPV tiešraidē vietnē BAZARA0.LIVE, ar iespēju izvēlēties starp latviešu, angļu un krievu valodas komentētājiem. Ar kodu “FIGHTCLUB20” PPV piekļuvei pieejama 20% atlaide, bet no 16. septembra piekļuve būs pieejama par pilno cenu.