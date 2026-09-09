Pierādījumi bijuši neapgāžami. FIBA piespriež bargu diskvalifikāciju nepiedienīgā uzvedībā apsūdzētajam Lietuvas sieviešu izlases trenerim
Lietuvas Basketbola federācija ziņo, ka ļoti nopietnu sodu par nepiedienīgu uzvedību pret sieviešu izlases spēlētājām saņēmis bijušais galvenais treneris Rimants Grigs.
Jau ziņots, ka pagājušā gada februārī skandāls pāršalca Lietuvas sieviešu basketbolu. Portāls "15min.lt" ziņoja par Griga iespējamu nepiedienīgu uzvedību pret spēlētājām. Rakstā vairākas izlases spēlētājas un kāda Viļņas basketbola kluba "Kibirkštis" pārstāve anonīmi stāstījušas par uzmākšanos no trenera puses. Spēlētājas runājušas anonīmi, jo bažījušās par savu drošību un iespējamu ietekmi uz karjeru. Treneris no amata ātri vien tika atlaists, bet FIBA uzsāka izmeklēšanu, kā rezultātā pēc pusotra gada ilga darba Grigam piespriedusi ļoti nopietnu sodu.
Izvērtējot pārbaudes laikā iesniegtos materiālus un liecības no iesaistītajām pusēm, tika konstatēts, ka ir pārkāpti FIBA noteikumi un drošas sporta vides politikas nosacījumi par profesionālo rīcību un aizsardzību pret aizskaršanu un pārkāpumiem. Līdz ar to bijušajam sieviešu izlases galvenajam trenerim piespriesta piecu gadu diskvalifikācija no visām basketbola aktivitātēm, kā arī viņam jāmaksā 12 tūkstošu Šveices franku liels sods (12 756 eiro). Grigam būs jāapmeklē FIBA paspārnē esošs pārkāpumu novēršanas kurss.
FIBA lēmumu bijušais Lietuvas izlases galvenais treneris vēl var pārsūdzēt, bet Lietuvas Basketbola federācija paziņojusi, ka drīzumā iesniegs organizācijas Izpildkomitejai rīcības plānu, kura mērķis ir stiprināt drošu sporta vidi un novērst līdzīgas situācijas nākotnē. "Saņemot FIBA izmeklēšanas secinājumus, mēs redzam, ka anonīmā basketbolistu anketēšana neatklāja apstākļus, kas tika izklāstīti FIBA amatpersonām konfidenciālu interviju laikā. Man žēl, ka mūsu izmeklēšanā mēs nevarējām izmantot visas iespējas, lai nodrošinātu spēlētāju tiesības, drošību un privātumu," teica Lietuvas federācijas amatpersona.
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"Mēs ļoti nopietni uztveram FIBA secinājumus, tie tiks bez ierunām izpildīti. Tuvākajā laikā tiks sasaukta Izpildkomitejas sanāksme, kurā līgu un asociāciju vadītāji tiks iepazīstināti ar FIBA izmeklēšanas secinājumiem. Tiks detalizēti izklāstīti arī konkrēti soļi un lēmumi, kuru mērķis ir stiprināt drošu sporta vidi, novērst treneru, komandu personāla un basketbolistu neētiskas rīcības gadījumus un papildināt profesionālo treneru rīcības noteikumus," komentēja Lietuvas Basketbola federācijas prezidents Mindaugs Balčiūns. “Es nožēloju iepriekšējo situācijas novērtējumu un basketbolistu pieredzi. Man nav šaubu, ka FIBA lēmums palīdzēs stiprināt sistēmu, lai līdzīgas situācijas nākotnē neatkārtotos, vai tiktu nekavējoties identificētas un atrisinātas,” pauda prezidents, kuram pēdējā laikā tikusi kritika arī no vīriešu basketbola izlases spēlētājiem.