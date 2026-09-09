Latvijas volejbolistiem Eiropas čempionāta ievadā svarīga spēle pret mājiniekiem
Latvijas volejbola izlase šodien plkst. 20:00 pret mājinieci Rumāniju uzsāks 2026. gada Eiropas čempionāta finālturnīru, informē Latvijas Volejbola federācija. Spēles tiešraide LTV7.
Liela nozīme būs tam, kura komanda labāk tiks galā ar spriedzi, aizvadot turnīra pirmo spēli 10 tūkstošu līdzjutēju priekšā, Eiropas čempionāta atklāšanas spēles priekšvakarā sprieda Latvijas volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš un kapteinis Kristaps Šmits.
Latvijas valstsvienība Eiropas čempionātā piedalās trešo reizi un visos trīs gadījumos tā finālturnīru iesāk ar spēli pret laukuma saimniekiem. 1995. gadā Atēnās ar pašreizējo galveno treneri Uģi Krastiņu sastāvā tā ar 0-3 (14:16, 13:15, 7:15) zaudēja Grieķijai, bet 2021. gadā Tallinā turnīrs tika iesākts ar varenu 3-1 (25:20, 25:15, 24:26, 25:22) uzvaru pār Igauniju, kur tika likti pamati vēlākajai iekļūšanai astotdaļfinālā.
Emocijas, pārspējot igauņus viņu skatītāju priekšā, izbaudīja arī Latvijas izlases kapteinis Kristaps Šmits, kurš toreiz guva sešus punktus. “Pēc savas pieredzes zinu, ka stresa līmenis pirmajā spēlē mājiniekiem būs ļoti augsts. Viņiem ir neapšaubāms uzstādījums uzvarēt šo spēli, kas radīs papildu spiedienu. Skaidrs, ka spiediens būs arī uz mums, taču mūsu uzdevums ir vienkārši spēlēt pēc iespējas labāk un izvairīties no liekām kļūdām,” salīdzināja otrā tempa uzbrucējs.
Viņam piekrita arī treneris Uģis Krastiņš, kurš uzskata, ka pirmajā spēlē pret laukuma saimniekiem pārpildītā 10 tūkstošu līdzjutēju ietilpīgā arēnā latviešiem būs savas priekšrocības. “Analizējot pretiniekus, skatījāmies šīs vasaras pārbaudes spēles. Uzdevumi tajās viņiem varbūt bija atšķirīgi, arī viņi daudz mainīja sastāvus un pēc vasaras sākumā notikušās Eiropas līgas ir pienākuši vairāki jauni spēlētāji, informācijas par pretiniekiem mums pietiek. Arī par traumām, kuras viņi mēģina tušēt,” Krastiņš atklāja, ka par 90% ir pārliecināts par pretinieku sastāvu trešdienas spēlē. Un kā tad ar Latvijas izlases spēlētāju gatavību un veselību pēc ilga un fiziski grūta gatavošanās posma? “Mums visi ir spēka pilni. Te mums komandā ir kārtīgi čaļi – visi ir gatavi!” pasmaidīja treneris.
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Pēc ierašanās Transilvānijā visvairāk darba bijis komandas menedžerei, risinot dažādus organizatoriskos jautājumus, sākot ar pazudušiem ceļojumu koferiem un beidzot ar gara auguma cilvēkiem nepiemērotiem apstākļiem turnīra rīkotāju ierādītajā viesnīcā, tomēr pirmsspēles dienā Latvijas izlase tikusi pie Eiropas čempionāta cienīgiem apstākļiem un būs gatava izaicināt mājinieku komandu.
Latvijas un Rumānijas komandas šovasar vienā turnīra atklāšanas spēlē jau satikās. 5. jūnijā CEV Eiropas līgas spēlē Rīgā mūsu komanda izcīnīja negaidīti pārliecinošu uzvaru ar 3-0 (25:22, 25:21, 25:22). Gadu agrāk vēl vienā Eiropas līgas spēlē pretinieku laukumā ar 3-0 (25:23, 25:20, 25:21) pārāki bija rumāņi. Treneris Krastiņš un kapteinis Šmits norādīja, ka šo spēļu gaita un iznākums var dot mājienus par itin līdzīgiem komandu spēku samēriem, taču gaidāmās cīņas kontekstā jāvērtē piesardzīgi, jo Eiropas līgā komandām bija citi sastāvi, mērķi un gatavība.
Latvijas izlase vietu finālturnīrā izcīnīja 2025. gada augstā, G kvalifikācijas grupā aiz Slovākijas ieņemot otro vietu, bet apsteidzot Kosovu. Latvijas volejbolisti kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram kā labākā no otrās vietas ieņēmušajām komandām Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlē arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases. Četras labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā.
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Latvijas valstsvienības sastāvs Eiropas čempionātā:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Eduards Dūdens, Jēkabs Dzenis;
diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulo