Ostapenko neizdodas sasniegt “US Open” dubultspēļu pusfinālu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sji otrdien piedzīvoja zaudējumu ASV atklātā čempionāta dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālā.
Latvijas/Taivānas duets, kas turnīrā bija izsēts ar ceturto numuru, cīņā par vietu pusfinālā ar 5-7, 3-6 piekāpās sacensībās ar astoto numuru izliktajām beļģietei Elīzei Mertensai un krievietei Dianai Šnaiderei.
Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Ostapenko nopelnīja 430 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Latvijas/Taivānas pāris ar 6-4, 6-3 pārspēja horvātietes Darju Juraku-Šraiberi un Antoniju Ružiču, otrajā kārtā ar 6-1, 7-6 (7:4) pieveica čehieti Mariju Bouzkovu un spānieti Saru Sorrivesu-Torno, bet astotdaļfinālā ar 6-4, 6-4 uzvarēja ar 14. numuru izsēto pāri Haočina Čaņa (Taivāna)/Maja Džointa (Austrālija).
Aizpērn Ostapenko duetā ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku kļuva par "US Open" dubultspēļu čempionēm, bet pērn Latvijas tenisiste tandēmā ar čehieti Barboru Krejčīkovu zaudēja pirmajā kārtā.
Vienspēļu turnīrā Ostapenko un Darja Semeņistaja nepārvarēja pirmo kārtu.
Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos beigsies 13. septembrī.