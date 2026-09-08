Ungārijas un Vācijas dāmas grauj pretinieces un iekļūst basketbola Pasaules kausa ceturtdaļfinālā
Ungārijas un Vācijas basketbolistes ar pārliecinošām uzvarām iekļuvušas Pasaules kausa ceturtdaļfinālā.
Vispirms ungārietes ar 84:63 (20:12, 17:22, 21:11, 26:18) uzvarēja Japānu. Ungārijas izlasē Rēka Lelika sakrāja 23 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, bet Virāga Takāča-Kisa - 17 punktus un astoņas atlēkušās bumbas. Japānas valstsvienībā rezultatīvākā ar 11 punktiem bija Kokoro Tanaka.
Vācijas izlase ar 94:56 (23:14, 23:15, 22:11, 26:16) sagrāva Dienvidkoreju. Vācijas izlasē Marī Giliha sakrāja 19 punktus un piecas atlēkušās bumbas, Frīda Būnere - 17 punktus un piecas atlēkušās bumbas, bet 12 punktus guva Luiza Geizelzēdere. Dienvidkorejas izlasē 21 punktu guva Herana Li, bet 17 punktus - Liseula Ganga.
Ungārija ceturtdaļfinālā tiksies ar ASV, bet Vācija - ar Beļģijas basketbolistēm. Pārējās astotdaļfināla spēlēs trešdien tiksies Puertoriko un Ķīna, kā arī Itālija un Austrālija.
Visu četru grupu uzvarētājas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas aizvada astotdaļfināla spēles. Pasaules kauss Berlīnē beigsies svētdien.
Iepriekšējā Pasaules kausa finālturnīrā 2022. gadā uzvarēja ASV basketbolistes, finālā pieveicot Ķīnu, bet bronzas medaļas izcīnīja Austrālijas izlase.