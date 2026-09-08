"Real" soda "Inter" kļūdas aizsardzībā un uzvar UEFA Čempionu līgas startā
Spānijas futbola klubs Madrides "Real" trešdien UEFA Čempionu līgas pamatturnīra pirmajā spēlē mājās ar 2:1 (2:0) pārspēja Milānas "Inter".
Citās spēlēs uzvaras svinēja Seviljas "Real Betis", Mančestras "City", Dortmundes "Borussia", Atēnu AEK un Birmingemas "Aston Villa".
Madridē notikušajā mačā spēles 14. minūtē milānieši kļūdījās savā laukuma pusē, un pēc Brahima Diasa piespēles Kilians Mbapē raidīja bumbu viesu vārtos. Deviņas minūtes vēlāk, kļūdoties "Inter" vārtsargam Hosepam Martinesam, 2:0 panāca Federiko Valverde.
Vēl viena "Inter" kļūda puslaika noslēgumā deva madridiešiem iespēju gūt trešos vārtus, taču šoreiz Martiness bija uzdevumu augstumos. Arī otrajā puslaikā Martiness glāba milāniešus no vēl lielāka zaudējuma, bet citās epizodēs savus momentus neizmantoja "Real" spēlētāji.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 13 minūtes, "Inter" parūpējās par intrigu spēlē, jo pēc Lautaro Martinesa piespēles bumbu tīklā ieraidīja Karluss Augustu. Pamatlaika pēdējā minūtē Tibo Kurtuā pēc Henriha Mhitarjana sitiena glāba madridiešus no zaudētiem punktiem.
Tikmēr Mančestras "City" viesos ar rezultātu 2:0 (0:0) uzvarēja "Porto". Pirmajā puslaikā vārti netika gūti, bet otrā puslaika otrajā minūtē pēc Enco Fernandesa centrējuma bumbu ar galvu vārtos sita Ērlings Holanns. Kompensācijas laikā norvēģis vēlreiz ieraidīja bumbu mērķī un pielika punktu "City" uzvarai.
Citā spēlē Dortmundes "Borussia" mājās ar 3:2 (0:0) bija pārāka pār "Villarreal". Pirmajā puslaikā mājinieki bija spiesti nomainīt Konstantinu Karecu, kuram radās problēmas ar asinsriti, un futbolists tika nogādāts slimnīcā. Dortmundieši vadībā izvirzījās 53. minūtē, kad pēc piespēles gar vārtiem bumbu savā cietoksnī iesita Renātu Veiga. Vēlāk, 66. minūtē, pēc stūra sitiena 1:1 panāca Santjago Mourinjo.
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Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Džūda Belingema piespēles Fabiu Silva no labās puses pāradresēja bumbu uz vārtu priekšu, no kurienes precīzs bija Serhu Girasī - 2:1 "Borussia" labā. Mazliet vēlāk Girasī nopelnīja iespēju izpildīt 11 metru soda sitienu un pats to 85. minūtē realizēja, nostiprinot mājinieku vadību. Kompensācijas laikā viesiem bija iespēja izpildīt soda sitienu no labās puses tuvu vārtiem, un bumbu savos vārtos ieraidīja Girasī - 2:3.
Savukārt Seviljas "Real Betis" viesos ar 3:2 (1:2) pārspēja "Lille" vienību. Pirmie četri vārti šajā spēlē tika gūti ar galvu. Vispirms mača 12. minūtē pēc Kiliana Mbapē brāļa Etana piespēles uz tālo vārtu stabu Ajaze Ueda panāca 1:0 Lilles komandas labā. Cīņas 33. minūtē pēc Pavlo Fornalsa centrējuma precīzs bija Marks Bartra, kurš panāca 1:1, bet trīs minūtes vēlāk pēc stūra sitiena mājiniekiem vadību atjaunoja Aleksāndru Ribeiru.
Otrajā puslaikā pēc nepilnām trīs minūtēm Isko izpildīja soda sitienu, un Bartra otro reizi pārspēja pretinieku vārtsargu. Četras minūtes vēlāk Trojs Perrots ieskrēja soda laukumā un ar sitienu vārtos pirmo reizi ieguva viesiem vadību. Mazliet vēlāk ar VAR iesaisti tika konstatēts, ka Mbapē pretiniekiem ar elkoni iesitis pa seju, un mājinieku futbolists saņēma sarkano kartīti.
Rezultatīvu uzvaru svinēja arī UEFA Eiropas līgas čempione Birmingemas "Aston Villa", kas viesos ar 3:2 (3:1) uzveica "Club Brugge". Spēles 11. minūtē pēc straujas pārejas uzbrukumā precīzu sitienu no dziļuma soda laukumā izpildīja Džons Makgins, panākdams 1:0 viesu labā. Cīņas 19. minūtē Jans Virhili ar piespēli atrada Hūgu Vetlesenu, kurš ar sitienu no apmēram 13 metriem panāca 1:1, bet trīs minūtes vēlāk Emiljano Buendija no tuvas distances atjaunoja Anglijas klubam vadību.
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Kad līdz pirmā puslaika beigām bija palikušas trīs minūtes, pēc Pau Torresa tālas piespēles Nikolā Džeksons apskrēja tālu izgājušo mājinieku vārtsargu Janu Zommeru un sita bumbu tukšos vārtos. Otrajā puslaikā Nikolo Trezoldi samazināja "Aston Villa" pārsvaru, jo 61. minūtē realizēja 11 metru soda sitienu.
Vēl otrdien Atēnu AEK mājās ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja Lincas LASK no Austrijas. Vienīgie vārti tika gūti 21. minūtē, kad Razvans Marins, izpildot soda sitienu, no soda laukuma robežas iegrieza bumbu augšējā labajā vārtu stūrī.
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem.
Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē.
Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".