Marija Lauva (ekrānuzņēmums no "Instagram")
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Vakar 23:32
Marija Lauva izlaiž no rokām uzvaru setā un piekāpjas "US Open" junioru turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā
Latvijas sportiste Marija Lauva pārī ar amerikānieti Džordinu Heizelitu otrdien Ņujorkā cieta zaudējumu ASV atklātā tenisa čempionāta junioru sacensību dubultspēļu turnīra pirmajā kārtā.
Duets Lauva/Heizelita ar 5-7, 4-6 zaudēja turnīrā ar piekto numuru izsētajam Čehijas pārim Jana Kovačkova/Kateržina Zajīčkova. Pirmajā setā Lauva/Heizelita bija vadībā ar 5-2.
Jau ziņots, ka Lauva pēc divām uzvarām kvalifikācijā cieta zaudējumu junioru turnīra pirmajā kārtā, bet Rihards Neimanis junioru turnīrā cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā.