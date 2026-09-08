Sabaļenka nokļūst soļa attālumā no ceturtā ASV atklātā čempionāta fināla pēc kārtas
Baltkrieviete Arina Sabaļenka otrdien kā pirmā iekļuva ASV atklātā tenisa čempionāta pusfinālā un cīnīsies par vietu finālā, kur viņa bijusi jau pēdējos trijos turnīros.
Pasaules ranga līdere un pašreizējā ASV čempionāta uzvarētāja ar 7-6 (7:1), 3-6, 7-6 (10:7) pieveica čehieti Lindu Noskovu (WTA 6.).
Pirmajā setā Sabaļenka nenoturēja 3-0 pārsvaru, uzvarot taibreikā, bet trešajā setā viņa pēc 2-4 uzvarēja trīs geimos pēc kārtas un svinēja uzvaru supertaibreikā, kura sākumā bija iedzinējos ar 0:2.
Pusfinālā baltkrieviete tiksies ar kādu no amerikānietēm - Džesiku Pegulu (WTA 3.) vai Emmu Navarro (WTA 27.).
Par vietu pusfinālā cīnīsies arī pasaules ranga vicelīdere Jeļena Ribakina no Kazahstānas, kura tiksies ar Ķīnas tenisisti Dženu Sjiņveņu (WTA 121.), un pasaules ceturtā rakete Korija Gofa no ASV, kura spēlēs ar pasaules ranga piektās vietas īpašnieci krievieti Mirru Andrejevu).
Pērn par ASV atklātā čempionāta uzvarētāju kļuva baltkrieviete Arina Sabaļenka, uzvarot otro gadu pēc kārtas, pirms tam 2023. gadā apstājoties tikai finālā. ASV atklātais čempionāts beigsies svētdien.