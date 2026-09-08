Lietuvas basketbola klubs pēc sabiedrības spiediena spiests lauzt līgumu ar potenciālo līderi
Lietuvas Basketbola līgas (LKL) jaunpienācēja "Taurage" pēc sabiedrības nosodījuma lauzusi līgumu ar Slovēnijas basketbolistu Maticu Rebecu, kurš pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pārstāvējis Krievijas klubu.
Otrdien komanda paziņoja, ka ar 31 gadu veco saspēles vadītāju noslēgts īstermiņa līgums ar iespēju to pagarināt līdz sezonas beigām. Kluba paziņojumā gan tika noklusēts fakts, ka Rebecs 2024./2025. gada sezonas otrajā pusē spēlēja Krievijas klubā "Ņižņij Novgorod". Tajā sezonā Rebecs aizvadīja 11 spēles Vienotajā līgā.
"Mēs nepietiekami izvērtējām, cik jutīga šī tēma ir Lietuvā un cik svarīgs ir konsekvents atbalsts Ukrainai - pat šādās detaļās," teikts kluba paziņojumā par līguma laušanu.
Kā basketbolists skaidrojis savam jaunajam darba devējam, pievienojoties Krievijas klubam, tobrīd viņš pilnībā neizvērtēja savu izvēli un lēmumu pieņēma, vērtējot to tikai no savas profesionālās basketbola karjeras viedokļa.
"Spēlētājs arī uzsvēra, ka šis īsais posms viņa garajā karjerā varēja radīt šaubas Lietuvā, taču viņš neatbalsta karu vai agresiju un respektē kluba nostāju un vērtības, kas nepārprotami atbalsta Ukrainu un kara skartos cilvēkus," teikts "Taurage" paziņojumā.
Iepriekšējā sezonā Rebecs pārstāvēja Podgoricas "Derby", 13 Adrijas līgas spēlēs izceļoties ar vidēji 17,1 punktu, 3,8 rezultatīvām piespēlēm un 2,8 atlēkušajām bumbām. Tālmetienus slovēnis izpildīja ar 38,9% precizitāti. 2017. gadā Rebecs kopā ar Slovēnijas izlasi kļuva par Eiropas čempionu.