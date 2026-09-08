Latvijas hokeja izlases aizsargs ticis pie līguma uz vienu sezonu ar Zviedrijas virslīgas klubu
Zviedrijas hokeja līgas (SHL) komanda Jenšēpingas HV71 ar latviešu aizsargu Markusu Komulu parakstījusi līgumu uz vienu sezonu, vēsta klubs.
Komandai šobrīd ir pieejami tikai seši aizsargi, bet jaunā sezona sāksies pēc divām nedēļām, tāpēc klubs nolēmis piesaistīt 28 gadus veco Komulu. Par latvieša pievienošanos šai komandai iepriekš ziņoja laikraksts "Expressen", neprecizējot, kāds būs līguma termiņš.
Iepriekšējo sezonu Komuls sāka Somijas līgas komandā Helsinki HIFK, taču vienā spēlē pie punktiem netika un neizturēja pārbaudes laiku. Pēc tam viņš pievienojās Čehijas ekstralīgas klubam Litvīnovas "Verva", kura rindās 28 mačos guva divus vārtus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles.
Komuls 2014. gadā devās uz Ziemeļameriku, kur profesionāļa gaitas sāka 2022./2023. gada sezonā Ziemeļamerikas pēc spēka trešajā turnīrā ECHL klubā Truā-Rivjēras "Lions", tajā pavadot pusotru sezonu, bet pavisam Ziemeļamerikā viņš ir pavadījis desmit sezonas.
2024./2025. gada sezonu hokejists sāka Slovākijas komandā "Nove Zamky", bet pabeidza čehu vienībā Kladno "Rytiri".
Komuls pārstāvējis Latvijas izlasi divos pasaules čempionātos.
HV71 iepriekšējā sezonā pamatturnīrā ieņēma pirmspēdējo, 13. vietu, tikai pārspēlēs saglabājot vietu augstākajā divīzijā.