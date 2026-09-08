Titulētais basketbola treneris Itudis cer uz agresorvalsts komandu atgriešanos Eirolīgā
Grieķu basketbola treneris Dimitris Itudis, kurš karjeras laikā ilgus gadus strādājis Krievijā, izteicis cerību par šo komandu atgriešanos ULEB Eirolīgā.
Jau ziņots, ka FIBA pieņēmusi lēmumu, ar kuru ļauj basketbolistiem, treneriem, tiesnešiem atgriezties starptautiskajās sacensībās. Savukārt par iespējamo komandu un izlašu atgriešanos tiks lemts šī gada decembrī.
ULEB Eirolīga ar 2027./2028. gada sezonu plāno turpināt paplašināšanos (līdz 24 komandām), kas tika uzsākta pirms pagājušās sezonas. Grieķijas basketbola treneris Dimitris Itudis uzskata, ka līgai ir iespējams palielināt komandu skaitu līdz pat 30, ieskaitot atgriezt klubus no Krievijas.
"Man šķiet, ka Eirolīga virzās uz to, lai tajā spēlētu 24 komandas, varbūt pat 26 komandas. Tas, uz ko es ceru, ir 30 komandu turnīrs. Šāds komandu skaits ļautu veidot grupas vai konferences, kurās notiktu cīņa par tikšanu izslēgšanas spēlēs. Es ceru, ka Krievijas komandas atgriezīsies. FIBA jau pasteigusies un devusi zaļo gaismu basketbolistiem, treneriem un tiesnešiem. Nākamais loģiskais solis būtu komandas. Ja krievu komandas atgriežas, kas būtu mana cerība, tad jau ir kandidāti uz turnīra paplašināšanos. Vēl ir PAOK, "Aris", "Roma", Telavivas "Hapoel". Viņas visas grib spēlēt Eirolīgā, kas nozīmē, ka vairāk komandu var garantēt finansiālo stabilitāti."
"Tas nozīmētu vairāk komandas, spēlētājus, trenerus, tiesnešus. Atkārtojos - vai tik liela paplašināšanās vispār tiks akceptēta, ir savstarpējo diskusiju jautājums, taču uzskatu, ka līgai ir jāaug," uzskata bijušais Grieķijas izlases treneris. Viņš ilgu laiku strādāja Krievijā Maskavas CSKA, ar kuru 2016. un 2019. gadā kļuva par Eirolīgas čempionu.
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2022. gadā līdz ar Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā Itudis noslēdza darbu CSKA, vēlāk strādājot Stambulas "Fenerbahce", Grieķijas basketbola izlasē un Telavivas "Hapeol", ko vada arī šobrīd. 2025. gadā viņu atzina par Izraēlas basketbola līgas sezonas labāko treneri.