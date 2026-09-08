Roberts Uldriķis ar atgriešanos Nīderlandē pamatīgi nokaitinājis bijušā kluba fanus
Nīderlandes futbola kluba Leuvardenas "Cambuur" fani demonstratīvi reaģējuši uz vienības bijušā futbolista Roberta Uldriķa pāreju uz tās niknāko sāncensi vietējā līgā "Heerenveen".
No 2021. līdz 2024. gadam Uldriķis jau šajā valstī spēlēja, taču citā komandā - Leuvardenas "Cambuur". Tās sastāvā viņš 88 spēlēs dažādu turnīru ieskaitē guva 23 vārtus. "Cambuur" un "Heerenveen" ir viena otras niknākā konkurente - viens no iemesliem ir, ka tās viena no otras atrodas pavisam netālu (30 minūšu braucienā ar auto).
Abas komandas pārstāv Frīzlandes provinci, kur tieši Leuvardena ir tās administratīvais centrs. Tomēr tieši Frīzlandes provinces identitāte vairāk ieguvuši "Heerenveen" fani - provinces karogs, himna un simboli Nīderlandes futbolā asociēti tieši ar šo komandu. Tas licis "Cambuur" attālināties no saistības ar Frīzlandes provinci, lai gan tās pilsēta, kā jau minēts, ir provinces administratīvais centrs. Līdz ar to "Cambuur" fani sev sauc par pilsētniekiem, bet pretinieku fanus sauc par zemniekiem.
Līdz ar to arī Uldriķa pāreja uz provinces lielāko savstarpējo konkurenti no "Cambuur" faniem tika uztverta ar lielu kritiku. Demonstrētajos foto Uldriķis nodēvēts par nevēlamo personu jeb "person non grata". Pats Latvijas izlases futbolists atklāja, ka pāreja uz Nīderlandi notika tik ātri, ka viņš šim faktam lielu vērību nepiegrieza.
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Puntje… Telstar away 🐀💪 #Leeuwarden #Cambuur pic.twitter.com/urISlJB39w— SCC💀LWD (@SCCJLwd) September 6, 2026
"Viss notika ļoti ātri. Sākumā es nemaz nepadomāju par esošo derbiju starp abām komandām. Pavadīju lielisku laiku "Cambuur". Mans līgums beidzās un klubs nevēlējās to pagarināt. Kā spēlētājam man ir jādomā par savu karjeru. Turpināju to citos klubos un tagad esmu "Heerenveen"." Uldriķis atklāja, ka bijušā kluba fani arī privāti viņam rakstījuši dažāda rakstura vēstules.
"Esmu saņēmis gan pozitīvas, gan negatīvas reakcijas no "Cambuur" faniem par šo pāreju. Apzinos, ka ir cilvēki, kuriem būs viedoklis par šo pāreju. Es gan ceru, ka viņi mani sapratīs - futbols ir mans darbs." Līdz abu komandu savstarpējam mačam būs krietni jāpagaida. Tāds plānots 5. decembrī "Heerenveen" laukumā. "Esmu spēlējis derbijos Latvijā, Grieķijā un Vācijā. Tie ir patīkami mači, kuros redzamas daudz emocijas. Šī spēle notiks tikai pēc trīs mēnešiem."
Sezonu augstākajā līgā, kurā "Heerenveen" trīs reizes finišējusi otrajā vietā, sākusi ar pieciem punktiem piecās spēlēs. Tas dod 12. vietu 18 komandu konkurencē, kur pēdējo vietu ieņem tieši Uldriķa bijušais klubs.