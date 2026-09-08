Latvijas volejbola izlases treneris Krastiņš kļuvis par Beļģijas čempiones speciālistu
Latvijas vīriešu volejbola izlases stūrmanis Uģis Krastiņš kļuvis par Beļģijas čempionvienības Māseikas "Greenyard" galveno treneri, vēsta klubs.
"Greenyard" galvenā trenera amatā 56 gadus vecais Krastiņš nomainījis poļu speciālistu Pāvelu Voicki. Māseikas vienība ziņo, ka latviešu treneris ar komandu sāks strādāt pēc Eiropas čempionāta finālturnīra.
Eiropas čempionāts no 9. septembra līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Latvijas komanda grupu turnīru aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlēs ar Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlasēm.
Bijušais Latvijas izlases spēlētājs Krastiņš trenera karjeru sāka 2009. gadā, kļūstot par Somijas kluba "VaLePa Sastamala" galveno treneri un aizvedot vienību līdz čempiontitulam, bet no 2016. gada līdz šī gada sākumam strādāja ar Ukrainas komandu Ļvivas "Barkom-Kažaņi", kas no 2022. gada spēlē Polijas spēcīgākajā līgā.
No 2017. gada līdz 2023. gadam Krastiņš bija Ukrainas izlases galvenais treneris, bet šī gada janvārī kļuva par Latvijas valstsvienības galveno treneri. "Greenyard", kuru pārstāv arī Latvijas izlases spēlētājs Gustavs Freimanis, pagājušajā sezonā piedalījās arī Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) kausa izcīņā, kurā aizkļuva līdz pusfinālam, bet šosezon startēs Eiropas spēcīgākajā klubu turnīrā CEV Čempionu līgā.