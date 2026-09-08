Semeņistajai neizdodas pārvarēt "WTA 125" turnīra pirmo kārtu
Foto: ZUMAPRESS.co
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja sacensībās bija izsēta ar ceturto numuru.
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Semeņistajai neizdodas pārvarēt "WTA 125" turnīra pirmo kārtu

Sporta nodaļa

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Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja pirmdien piedzīvoja neveiksmi Barrankiljas "WTA 125" turnīra vienspēļu pirmajā kārtā.

Semeņistajai neizdodas pārvarēt "WTA 125" turnīra ...

Latvijas otrā rakete, kura WTA rangā ieņem 109. pozīciju un sacensībās bija izsēta ar ceturto numuru, pirmajā spēlē ar 4-6, 6-4, 5-7 piekāpās krievietei Anastasijai Tihonovai (WTA 262.). Par dalību turnīrā Semeņistaja tika pie viena punkta WTA rangā. Turnīrs Barrankiljā norisinās cietā seguma kortos un noslēgsies svētdien.

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