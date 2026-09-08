Ostapenko sasniedz ASV atklātā čempionāta dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sji pirmdien ar 6-4, 6-4 pārspēja ar 14. numuru izsētās Haočinu Čaņu un Maju Džointu, iekļūstot ASV atklātā čempionāta dubultspēļu ceturtdaļfinālā.
Pirmajā setā, ko ar servi sāka pretinieces, Sje un Ostapenko nonāca zaudētājos ar 1-4, taču vinnēja nākamos piecus geimus, setu uzvarot ar pirmo setbumbu.
Arī otrā seta sākumā labāk veicās pretiniecēm, kuras setu sāka ar servi, panākot 2-0. Ostapenko/Sje izvirzījās vadībā ar 3-2 un pēc 3-3 uzvarēja vēl divus geimus - 5-3, bet desmito geimu uzvarēja ar ceturto mačbumbu. Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Ostapenko nopelnīja 430 WTA dubultspēļu ranga punktus.
Ceturtdaļfinālā Ostapenko/Sje tiksies ar internacionālo duetu, kurā spēlē beļģiete Elīze Mertensa (Beļģija) un krieviete Diana Šnaidere.
Jau ziņots, ka pirmajās spēlēs Latvijas/Taivānas pāris ar 6-4, 6-3 pārspēja horvātietes Darju Juraku-Šraiberi un Antoniju Ružiču un ar 6-1, 7-6 (7:4) - čehieti Mariju Bouzkovu un spānieti Saru Sorrivesu-Torno.
Aizpērn Ostapenko duetā ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku kļuva par "US Open" dubultspēļu čempionēm, bet pērn Latvijas tenisiste tandēmā ar čehieti Barboru Krejčīkovu zaudēja pirmajā kārtā. Vienspēļu turnīrā Ostapenko un Darja Semeņistaja nepārvarēja pirmo kārtu. Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos beigsies 13. septembrī.