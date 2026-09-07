Dairis Bertāns paziņo par basketbolista karjeras beigām
Bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns ir beidzis basketbolista karjeru, pirmdien spēlētājs paziņoja intervijā LTV1 raidījumam "Sporta Studija".
Bertāns līdz šim nebija paziņojis, ka noslēdz savu spēlētāju karjeru.
28. novembrī Bertāns Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra mačā ar Nīderlandi aizvadīja pēdējo maču valstsvienībā. Klubu basketbolā aizvadītajā sezonā viņš spēlēja "VEF Rīga" komandā, bet jūnija sākumā kļuva par Latvijas vīriešu valstsvienību sporta direktoru.
"Pēdējā spēle ir aizvadīta. Tas bija mans tāds mērķis - pēdējā spēle izlasē ar to paziņojumu bija foršs emocionāls pasākums, un vēlreiz kaut ko tādu darīt vairs nebūtu tas," "Sporta studijā" saka Bertāns.
Pirms došanās spēlēt ārvalstīs Bertāns ir pārstāvējis "Valmieru", ASK/"Juniors", "ASK Rīga", "Ventspils" un "VEF Rīga" komandas, pēc tam spēlējot Spānijas vienībās Bilbao "Dominion" un Seviljas "Real Betis", Stambulas "Darussafaka", Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" un Krievijas klubā Maskavas apgabala "Himki", kā arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubā Ņūorleānas "Pelicans", kur viņš 2018./2019. gada sezonā aizvadīja 12 spēles, vidēji mačā sakrājot 2,8 punktus, kā arī pa 0,8 atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm.
Bertāns Latvijas izlašu sastāvā ir piedalījies piecos Eiropas jaunatnes čempionātos, tai skaitā 2007. gadā izcīnījis Eiropas U-18 čempionāta bronzas medaļu. No 2010. līdz 2025. gadam viņš bija vīriešu valstsvienības spēlētājs, aizvadot 159 spēles un piedaloties piecos Eiropas čempionātos un Pasaules kausa izcīņā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns laiku lokos
Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns pēc 15 gadu ilgas karjeras valstsvienībā paziņojis par tās beigām.