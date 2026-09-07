Bijusī “US Open” čempione Švjonteka negaidīti kapitulē pasaules 121. raketei
Foto: ZUMAPRESS.com
Ķīniete Džena apspēlē Švjonteku ASV atklātā čempionāta astotdaļfinālā.
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Bijusī “US Open” čempione Švjonteka negaidīti kapitulē pasaules 121. raketei

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pasaules ranga 121. vietu ieņemošā Ķīnas tenisiste Džena Sjiņveņa pirmdien Ņujorkā ASV atklātā čempionāta astotdaļfinālā pieveica polieti Igu Švjonteku.

Bijusī “US Open” čempione Švjonteka negaidīti kapi...

Džena pieveica pasaules astoto raketi Švjonteku ar 7-5, 6-3.

2022. gada ASV čempionāta uzvarētāja Švjonteka pirmajā setā bija vadībā ar 5-0, bet otrajā - ar 3-2, zaudējot maču ar ceturto mačbumbu devītajā geimā.

Pagājušā gada jūnijā ceturto vietu pasaules rangā ieņēmusī ķīniete par vietu pusfinālā tiksies ar pasaules ranga otro raketi Jeļenu Ribakinu no Kazahstānas vai japānieti Naomi Osaku (WTA 13.).

Citā spēlē krieviete Mirra Andrejeva (WTA 5.) ar 5-7, 6-4, 6-3 pārspēja Krievijā dzimušo Austrijas sportisti Anastasiju Potapovu (WTA 25.).

Ceturtdaļfinālā Andrejeva tiksies ar kādu no amerikānietēm - pasaules ranga ceturto raketi Koriju Gofu vai Ivu Joviču (WTA 14.).

Jau ziņots, ka Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko cieta zaudējumu pirmās kārtas mačā.

ASV atklātais čempionāts beigsies svētdien.

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