RFS nespēj uzvarēt “Liepāju”, “Riga” klūp pret Daugavpili
RFS un "Riga" komandas pirmdien Rīgā spēlēja neizšķirti "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 29. kārtas spēlēs, turnīra tabulā saglabājot četru punktu atstarpi.
RFS, kaut arī daudz uzbruka, savā laukumā spēlēja 0:0 ar "Liepāju".
RFS pēc neizšķirta 3:3 mačā ar "Riga" vienību ar 3:0 uzvarēja Ogres "United", bet pēdējā mačā Latvijas kausa pusfinālā ar 2:3 zaudēja "Riga" futbolistiem.
"Liepāja" pēc zaudējuma "Auda" komandai (0:1) pēdējā virslīgas spēlē ar 3:2 pieveica "Riga" vienību.
Šosezon RFS komanda pirms pirmdienas mača bija uzvarējusi visās trīs spēlēs (1:0, 5:0, 2:0).
"Riga" mājās spēlēja 1:1 (0:0) ar Daugavpils" komandu.
54. minūtē Abduls Traorē ar bumbu ieskrēja mājinieku soda laukumā un raidīja bumbu vārtu labajā augšējā stūrī, izvirzot "Daugavpili" vadībā - 1:0.
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72. minūtē rezultāts kļuva 1:1. Pēc Zinedina Ulada piespēles no kreisās puses vārtus ar galvu no soda laukuma vidus guva Jagu Sikeira, raidot bumbu vārtu labajā stūrī.
"Riga" pēc zaudējuma liepājniekiem iekļuva Latvijas kausa finālā.
"Riga" vienībai mačā nevarēja palīdzēt uz vienu spēli diskvalificētais uzbrucējs Muhameds Badamosi.
"Daugavpils" pēdējās divās virslīgas spēlēs bija izcīnījusi vienu punktu, spēlējot 0:0 ar "Super Nova" komandu un ar 0:1 zaudējot "Grobiņai". Pēc tam Latvijas kausa pusfināla mačā daugavpilieši pēc 2:0 pagarinājumā un 2:2 pēc spēlētām divām stundām pēcspēles sitienos ar 0:3 piekāpās kausa glabātājai "Auda" komandai.
Pirmajās divās šīs sezonas spēlēs "Riga" uzvarēja ar 4:2 un 3:1, bet pēdējā cīņā tika fiksēts neizšķirts 0:0.
Sestdien "Tukums 2000" mājās ar rezultātu 2:1 pārspēja Ogres "United" vienību, bet "Super Nova" viesos ar 1:0 - "Jelgavu". Svētdien "Auda" savā laukumā ar 1:0 pieveica "Grobiņu".
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Turnīra tabulā līdere ar 70 punktiem 28 spēlēs ir RFS, 66 punkti ir "Riga" vienībai un 56 punkti - "Auda" komandai. 29 spēlēs "Liepāja" ir sakrājusi 41 punktu un "Daugavpils" - 38 "Super Nova", "Super Nova" ir 32 punkti 27 mačos, 29 cīņās 31 punkts ir "Jelgavai", 24 punkti - "Grobiņai" un 23 punkti - "Tukums 2000" vienībai, bet turnīra tabulu ar 14 punktiem 28 mačos noslēdz Ogres "United".
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.