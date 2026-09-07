Artūrs Niklāvs Medveds.
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Šodien 18:28
Medveds sasniedz jaunu Latvijas rekordu jūdzes skrējienā
Svētdien Diseldorfā (Vācija) “New Balance Ko Meile” sacensībās jūdzes skrējienā jaunu Latvijas rekordu sasniedza Artūrs Niklāvs Medveds, ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
1609 m garo distanci pilsētas ielās viņš pirmo reizi veica ātrāk par četrām minūtēm – 3:59,00.
Elites skrējienā uzvarēja Marko Langons (ASV) – 3:52,83, bet Artūrs Niklāvs finišēja 13. vietā.
Tagad viņam pieder Latvijas rekordi sešās distancēs: 3000 m (7:49,48), 5000 m (sh) (13:43,60i), 10 000 m (28:19,49), 5 km (13:40) un 10 km (28:27).