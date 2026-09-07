Bijušās Alberta Šmita komandas Somijā saņēmušas apjomīgas naudas kompensācijas
Somijas mediji ziņo, ka divas komandas, kurās pirms nonākšanas Nacionālajā hokeja līgā (NHL) spēlējis latviešu aizsargs Alberts Šmits, tikušas pie vērienīgām finanšu kompensācijām.
Latviešu aizsargs Alberts Šmits šī gada vasarā kļuva par visaugstāk draftēto latvieti Nacionālajā hokeja līgā - Ņujorkas "Rangers" viņu izraudzījās ar piekto kārtas numuru. Vēlāk viņš ar klubu noslēdza trīs gadu debitantu līgumu.
Par draftēšanu kompensācija var pienākties komandām, kas Šmitu sagatavojušas draftam. Kopš 2021./2022. gada sezonas aizsargs talantu slīpējis Somijā - vispirms "Karhu-Kissat" komandas sistēmā, bet vēlāk arī Somijas augstākās līgas vienībā Mikeli "Jukurit".
Kā norādījis somu portāls "mtvuutiset.fi", tad abas komandas par Šmitu saņēmušas ievērojamas kompensācijas. "Jukurit" saņēmis 197,5 tūkstošus ASV dolāru jeb 170 tūkstošus eiro, kamēr "Karhu-Kissat" 157,5 tūkstošus dolāru jeb 135 tūkstošus eiro. Pirmajā komandā Latvijas hokeja uzlecošais talants pavadīja divas sezonas, otrās laikā tiekot uz Vācijas Minhenes klubu, bet otrajā viņš nospēlēja divas ar pusi sezonas.
Jau drīzumā NHL sāksies pirmssezonas pārbaudes spēles, bet jaunās sezonas sākums gaidāms 29. septembrī. Šī kļūs par pirmo sezonu kopš 1993./1994. gada, kad regulārajā turnīrā komandas aizvadīs 84 spēles.