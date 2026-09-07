Latvijas volejbolisti uz Eiropas čempionātu dodas ar mērķi pārsteigt rangā augstāk esošas izlases
Pirms došanās uz 2026. gada Eiropas čempionāta volejbolā komentārus sniedza galvenais treneris Uģis Krastiņš, Latvijas Volejbola federācijas prezidents Arnis Tunte un kapteinis Kristaps Šmits.
Jau ziņots, ka čempionātu Latvijas izlase trešdien sāks ar maču pret mājiniekiem rumāņiem. Arī 2021. gada EČ finālturnīrā Tallinā pirmā spēle latviešiem bija ar mājiniekiem igauņiem, un to izdevās uzvarēt ar 3-1.
"Tā nav mūsu izvēle - spēlēt ar mājiniekiem pirmo spēli, bet es domāju, ka tas ir labi mums," uzskata Krastiņš. "Ja mēs vērtējam, kuram no tā ir lielākas priekšrocības - mums vai pretiniekiem, tad domāju, ka mums." Viņš skaidro, ka atklāšanas mačā būs pilna arēna, jo 10 000 skatītāju ietilpīgā sporta bāze ir izpārdota. "Pieļauju, ka viņiem spiediens būs lielāks. Mūsu uzdevums būs spēlēt to spēli, ko varam, nevis kaut ko rēķināt," uzsver treneris. "Tāpēc labāk ar rumāņiem ir spēlēt pirmo maču. Liekam ārā visu, ko varam, jau no pirmās spēles."
Latvija nevienā no piecām cīņām nebūs favorīte. "Es uzskatu, ka visas spēles sākas ar 0:0," saka treneris. "Vienmēr ir iespējas, un jautājums ir tikai par to, vai tajā dienā mēs tās spējam pārvērst rezultātā. Tas, ka kādam ir augstāks reitings, mani absolūti neietekmē." Viņš stāsta, ka analizētas tiek tikai komandu šā gada spēles, kaut gan tajās izlašu uzdevumi var atšķirties. Latvijas izlases rīcībā ir Rumānijas izlases seši mači, un informācijas pietiek, uzsver treneris.
"Viņi pārbaudes mačos arī daudz mainīja sastāvu, un viņiem arī ir nākuši klāt jauni spēlētāji, kas Eiropas līgā nespēlēja," redzēto skaidro Krastiņš. "Ir redzams, ka ir arī traumas, bet viņi cenšas traumas tušēt un spēlēt ar pilnu jaudu." Treneris saka, ka par 90% jau var prognozēt pretinieku starta sastāvu, un uzsver ka Latvijas izlasē "visi ir gatavi".
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Runājot par sagatavošanās ciklu, treneris norādīja, ka tā laikā plāni nedaudz mainījās, taču viss daudz maz noritēja pēc plāna un ļoti vērtīgs bija pārbaudes turnīrs pagājušās nedēļas nogalē Tallinā. "Tallinā bija ļoti vērtīgs un pamācošs turnīrs. Daudz iemācījāmies. Pat negaidīju, ka tas mums būs tik vērtīgs," uzsver Krastiņš. "Pamatfokuss mums bija izmēģināt sevi pret Ukrainu. Tur bijām arī tuvu tam, lai spēle aizritētu piecos setos. Ceturtajā setā pēc 20 gūtiem punktiem mums bija vairākas iespējas pārņemt vadību."
"Pret Igauniju iedevām visiem spēles laiku, lai visi uzspēlētu un lai nebūtu tā, ka līderi pēc turnīra ir pārguruši, bet rezervisti pat lāgā nezina, kā pa bumbu uzsist," spēļu atšķirīgos mērķus skaidro treneris, kurš Latvijas izlases sastāvā gāja laukumā 1995. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā Nīderlandē. "Pēdējā spēlē redzējām, kādas maiņas "strādā", kas mums ir jādara laukumā, lai uzvarētu, un ko mēs nevaram atļauties darīt, jo tad pozitīvs rezultāts vienkārši nav iespējams."
Kā pozitīvo viņš atzīmē to, ka bija jāpierod arī pie spēlēšanas ārpus mājām un ilgstošas dzīvošanas viesnīcā. Igaunija Latvijas izlases spēlētājiem tādu iespēju piedāvāja, un spēlētāji varēja izjust, kā ir ilgstošāka laika periodā viesnīcā atrasties starp citām komandām.
Krastiņš uzsver, ka bija spēlētāji, kuri vasarā varbūt nav pārsteiguši, taču ir spēruši lielu soli uz priekšu. "Par to ir prieks. Turklāt mums ir ļoti jauns otrais sastāvs. Es brīžiem saku, ka tas ir U-18 sastāvs, bet viņi spēlē," uz paaudžu maiņu izlasē norāda treneris. "Viņiem varbūt brīžiem daudz kas nesanāk, bet viņi spēlē volejbolu un treniņprocesā reāli "moka" pamatsastāvu ar labu attieksmi un labi lasa spēli, brīžiem demonstrējot labu aizsardzību. To parādīja arī spēle Igaunijā, kad, sākumā izejot laukumā, viņiem vispār nekas nesanāca, bet pēc tam viņi pamanījās pat setu vinnēt," apmierināts ar jauno volejbolistu sniegumu ir treneris. "Ja piektajā setā neiekristu serves uzņemšanā, arī vēl nevar zināt, kā tas izvērstos."
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Jau ziņots, ka no 15 kandidātu saraksta mājās paliks pirmā tempa spēlētājs 19 gadus vecais Kristaps Pelēkais. "Visi spēlētāji, kuri darbojas visu vasaru, bija pelnījuši doties uz Eiropas čempionātu. Tīri tehniski, protams, tas nebija grūts lēmums, kuru atstāt mājās, bet grūti bija cilvēcīgi un emocionāli," uzsver Krastiņš. "Kristaps Pelēkais paliek mājās, jo domāju, ka viņam pieredze ir par mazu, lai tiktu galā ar to stresu, ko piedāvā Eiropas čempionāts."
Dodoties uz Eiropas čempionātu, treneris, kurš ar Ukrainas izlasi ir startējis gan pasaules, gan Eiropas meistarsacīkstēs, atzīst, ka viņam ir pirmssacensību satraukums, taču pamatā ir svētku sajūta. "Zini, ka brauc uz lielu forumu, kur būs labas komandas un kur savācas visa volejbola elite," saka Krastiņš. "Būt tā daļai ir tiešām patīkami. Tas rada vēlmi darboties. Esam padarījuši lielu darbu," uzsver treneris. "Esmu gandarīts par progresu un sapratni, ko mēs šajā laikā esam sasnieguši. Tagad atliek tikai spēlēt."
Komandas kapteinis turnīrā būs Kristaps Šmits. "Ir jāspēlē sava spēle, jo arī pēc savas pieredzes varu teikt, ka mājiniekiem pirmajā spēlē stresa līmenis būs ļoti augsts," par pirmo spēli saka kapteinis. "Domāju, ka viņiem ir uzdevums šo spēli uzvarēt, kas varbūt ietekmēs viņu komandu. Mums ir jānospēlē pēc iespējas labāk un bez savām kļūdām."
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Viena no potenciālajām uzvaramajām pretiniecēm grupā ir Šveice, kam latvieši šovasar pēdējā Eiropas līgas spēlē zaudēja ar 2-3. "Bija arī pret Šveici iespējas Eiropas līgā uzvarēt, bet mēs to neizdarījām," saka Šmits. "Divreiz vienā vasarā negribam viņiem zaudēt. Ir jācīnās un jāspēlē sava spēle. Nav neuzvaramu komandu. Galvenais ir, kā paši nospēlējam."
Latvijas Volejbola federācijas (LVF) prezidents Arnis Tunte uzsvēra, ka komandas mērķis nav tikai aizbraukt uz Eiropas čempionātu, bet mēģināt pārsteigt pasaules rangā augstāk esošos pretiniekus kādā spēlē. "Neslēpšu, es gribētu, lai mēs tiekam "play-off"," savas cerības pauž LVF prezidents. "Tas ir izdarāms, bet spiediena no LVF puses nav. Tomēr braucam, lai kaut ko izdarītu vairāk, nekā tikai parādītos laukumā."
Latvijas volejbolisti Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlēs trešo reizi. Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā. Latvijas komanda grupu turnīru aizvadīs Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlēs ar Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlasēm.
Četras labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā. Uģim Krastiņam izlasē palīdz treneris Mārcis Obrumans, statistiķis Aivis Kokins un fiziskās sagatavotības treneris Artūrs Tinte.
Latvijas valstsvienības sastāvs:
cēlāji - Edvīns Skrūders, Markuss Vensbergs;
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otrā tempa spēlētāji - Kristaps Šmits, Jānis Eduards Medenis, Armands Rokjāns, Tomass Silavs;
pirmā tempa spēlētāji - Gustavs Freimanis, Jēkabs Dzenis, Eduards Dūdens;
diagonālie spēlētāji - Renārs Pauls Jansons, Kristers Dardzāns, Kristers Landzāns;
"libero" - Kaspars Kronbergs, Artūrs Gulovs.