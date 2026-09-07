Sāks pret čempioniem. Zināms Latvijas hokeja izlases spēļu grafiks 2027. gada pasaules čempionātā
Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) publicējusi 2027. gada pasaules čempionāta grupu spēļu kalendāru.
Latvijas vīriešu hokeja izlase 2027. gada pasaules čempionātu sāks 14. maijā ar spēli pret Somiju, kas ir esošā pasaules čempione. Šī gada turnīra finālā somi, kas triumfēja piekto reizi valsts vēsturē, pārspēja Šveici.
Latvijas izlase visas septiņas A apakšgrupas spēles aizvadīs Manheimā, "SAP Arena" hallē. Pirmajā mačā 14. maijā plkst. 21.20 pēc Latvijas laika Latvija tiksies ar Somiju, bet 16. maijā plkst. 13.20 spēkosies ar Zviedriju.
Turpinājumā Latvijas hokejistiem 18. maijā plkst. 21.20 paredzēta spēle ar Šveici, 21. maijā plkst. 17.20 - mačs ar Ukrainu, bet dienu vēlāk tajā pašā laikā latvieši tiksies ar turnīra saimnieci Vāciju. Grupu turnīra pirmspēdējā mačā Latvija 24. maijā plkst. 17.20 spēkosies ar Slovēniju, bet noslēgumā 25. maijā plkst. 17.20 - ar Austriju.
Tikmēr B apakšgrupā Diseldorfā cīnīsies Kanāda, ASV, Čehija, Slovākija, Dānija, Norvēģija, Ungārija un Kazahstāna. 2027. gada pasaules čempionāts norisināsies no 14. līdz 30. maijam.
Šogad Latvijas izlase pasaules čempionātā Šveicē sasniedza savu otro visu laiku labāko rezultātu, ieņemot sesto vietu. Par čempioniem kļuva Somijas hokejisti, kuri finālā papildlaikā ar 1:0 pārspēja šveiciešus. Cīņā par bronzu Norvēģijas izlase pagarinājumā ar 3:2 pārspēja Kanādu un pirmo reizi izcīnīja pasaules čempionāta godalgas.